ММК присоединился к участникам строительства ВСМ «Челябинск – Екатеринбург»

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в состав участников строительства ВСМ «Челябинск – Екатеринбург».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, сегодня на аппаратном совещании главе региона Борису Дубровскому доложили о вхождении ПАО «ММК» в число участников хозяйственного партнерства реализующего проект.

«Мы приветствуем решение руководства Магнитогорского металлургического комбината войти в состав участников хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль». Оцениваю это решение как четкое выражение позиции крупного, якорного для Челябинской области бизнеса в отношении не менее крупного инфраструктурного проекта. Тот факт, что сегодня уверенно расширяется пул участников проекта за счет крупнейших компаний региона, значительно приближает его реализацию в интересах жителей двух регионов – Челябинской и Свердловской областей, чьи экономики становятся все более взаимосвязанными», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

ММК стал еще одним крупным промышленным предприятием, поддерживающим проект. Осенью 2017 года в ХП «УСМ» вошел Челябинский трубопрокатный завод, в 2018 году – Русская медная компания. На сегодняшний день в партнерстве состоит 6 участников – Свердловская и Челябинская области, РВМ-Капитал, ЧТПЗ, РМК и ММК. Стратегическим партнером проекта выступает ОАО «РЖД», с которым в рамках Петербургского международного экономического форума Челябинская и Свердловская области подписали соглашение о сотрудничестве.

«ММК традиционно принимает активное участие в проектах, направленных на улучшение социально-экономического климата в Уральском регионе. Реализация такого масштабного инфраструктурного проекта, как «Уральская скоростная магистраль», будет способствовать дальнейшему укреплению инвестиционного потенциала Челябинской и Свердловской областей», – говорится в официальном комментарии генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева.

ПАО «ММК» вошло в состав участников хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» со взносом 10 миллионов рублей.

Напомним, в марте 2018 года Минтранс России принял решение о возможности заключения концессионного соглашения о строительстве Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск – Екатеринбург». Переговоры по согласованию условий заключения концессионного соглашения должны быть проведены до 30 сентября 2018 года. 12 мая 2018 года распоряжением федерального правительства проект включен в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года.

Проект концессионного соглашения предполагает 32-летний срок, а периметр концессии включает создание новой двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорт Челябинск, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово), депо для высокоскоростного подвижного состава. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 километров, а время в пути будет занимать не более 1 часа 10 минут. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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