Наследие ЧМ: футбольную арену в Екатеринбурге будут сдавать под корпоративы

Руководство «Екатеринбург-Арены» ‒ футбольного стадиона, который реконструировали за 13 млрд рублей для проведения четырех матчей Чемпионата мира – 2018, ‒ ищет, как заработать деньги на простаивающем объекте. Спортивную арену будут сдавать как площадку для новогодних корпоративов, сообщает пресс-служба стадиона.

«Приглашаем небольшие коллективы и компании ‒ от 5 до 35 человек ‒ провести незабываемый новогодний корпоратив на «Екатеринбург Арене». Мы приготовили для вас вкусный банкетный ужин и интересную программу. Ведущий вечера Артем Держун, чей голос вы слышите на стадионе во время матчей ФК «Урал». Зажигательные хиты для вас исполнит трио Hit magic. Конкурсы. Викторины. Дискотека», ‒ говорится в объявлении. Цена на одну персону составит 3 500 рублей, в стоимость не включен алкоголь.

Напомним, как ранее писал «Новый День», ежегодные траты на содержание объекта составят 335 млн рублей в год. Выйти на самоокупаемость объекта директор «Екатеринбург Арены» Оксана Тищенко обещала через семь-десять лет. «На стадионе должны проходить все знаковые события в жизни города. Необходимо развитие прилегающей инфраструктуры. Люди должны приходить сюда вне зависимости от событий. Прогуляться по территории, выпить кофе, полюбоваться архитектурой стадиона. Это вопрос времени и инвестиций», ‒ ранее говорила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

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