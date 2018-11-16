российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 ноября 2018, 12:15 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Наследие ЧМ: футбольную арену в Екатеринбурге будут сдавать под корпоративы

Руководство «Екатеринбург-Арены» ‒ футбольного стадиона, который реконструировали за 13 млрд рублей для проведения четырех матчей Чемпионата мира – 2018, ‒ ищет, как заработать деньги на простаивающем объекте. Спортивную арену будут сдавать как площадку для новогодних корпоративов, сообщает пресс-служба стадиона.

«Приглашаем небольшие коллективы и компании ‒ от 5 до 35 человек ‒ провести незабываемый новогодний корпоратив на «Екатеринбург Арене». Мы приготовили для вас вкусный банкетный ужин и интересную программу. Ведущий вечера Артем Держун, чей голос вы слышите на стадионе во время матчей ФК «Урал». Зажигательные хиты для вас исполнит трио Hit magic. Конкурсы. Викторины. Дискотека», ‒ говорится в объявлении. Цена на одну персону составит 3 500 рублей, в стоимость не включен алкоголь.

Напомним, как ранее писал «Новый День», ежегодные траты на содержание объекта составят 335 млн рублей в год. Выйти на самоокупаемость объекта директор «Екатеринбург Арены» Оксана Тищенко обещала через семь-десять лет. «На стадионе должны проходить все знаковые события в жизни города. Необходимо развитие прилегающей инфраструктуры. Люди должны приходить сюда вне зависимости от событий. Прогуляться по территории, выпить кофе, полюбоваться архитектурой стадиона. Это вопрос времени и инвестиций», ‒ ранее говорила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

Уральские студенты любят смартфоны Android и интернет 4G. / Автомобилисты ждут роста цен на бензин. Как перейти на газ. / В Арамили мужчина, выкинувший мать с балкона, отправится в колонию на 8 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Выставки насосов и картин, платные туалеты и конкуренция с конгресс-холлом: что ждет «Екатеринбург Арену» (ФОТО)

Приоритеты Свердловского правительства: школа за 325 млн – дорого, конгресс-холл за 4 млрд – необходим

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Исторический фасад «Екатеринбург-Арены», реконструированной за 13 млрд, начал рушиться

Заборы вокруг Центрального стадиона, оставшиеся с ЧМ, обещают убрать до конца ноября

Администрация Екатеринбурга заплатит 130 тысяч тому, кто снимет с фонарей флажки к ЧМ

Сборная России по футболу взлетела в рейтинге FIFA

Уткин раскрыл внушительный гонорар от «Первого канала» за комментирование матча ЧМ

Федерация выделит 475 миллионов рублей на демонтаж временных трибун Центрального стадиона

Матчи, концерты, выставки, экскурсии и квесты: кабмин обнародовал концепцию наследия ЧМ-2018

Недостойны: вокруг «заслуженных мастеров футбола» разгорелся скандал

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров