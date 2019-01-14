80 болельщиков из Швейцарии не вернулись домой с ЧМ-2018

Граждане Швейцарии, которые приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу, так и не вернулись на родину. Об этом пишет издание SonntagsBlicks.

Тысячи швейцарцев воспользовались возможностью въезда в Россию по паспорту болельщика (Fan ID). Чемпионат проходил 14 июня по 15 июля 2018 года, однако российские власти продлили льготный режим въезда до 31 декабря.

В Швейцарском МИДе сообщили, что по состоянию на 25 декабря 2018 года 81 швейцарец с Fan ID находился в России. Таким образом, нахождение болельщиков на российской территории с приходом нового года стало нелегальным.

В настоящее время дипломаты обеих стран занимаются поисками «пропавших» болельщиков. Футбольным фанатам за нарушение визового режима грозит штраф, у них также могут быть проблемы с въездом в Россию в будущем.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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