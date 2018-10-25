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Четверг, 25 октября 2018, 11:22 мск

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Исторический фасад «Екатеринбург-Арены», реконструированной за 13 млрд, начал рушиться

В Екатеринбурге начал разрушаться исторический фасад Центрального стадиона. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на портале госзакупок. ФГУП «Спорт-Инжиниринг», содержащее арену, ищет специалистов, которые смогут обследовать состояние исторической ограды.

«Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций и декоративных элементов выполняется в связи с обнаружением дефектов и повреждений некоторых частей исторической ограды и ворот, а также декоративных элементов ограды», ‒ говорится в документах к закупке.

Цена контракта составляет 200 тысяч рублей. Напомним, перед Чемпионатом мира по футболу – 2018 стадион в Екатеринбурге реконструировали. Смета работ составила, по последним данным, 13 млрд 106 млн рублей. Подробно об истории реконструкции «Новый День» писал в спецпроекте по итогам ЧМ-2018.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.18

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