Истории Нового Дня

Post Mundial: миллиардные затраты, несбывшиеся надежды и главный карнавал в истории Екатеринбурга

В России отгремел чемпионат мира по футболу — лучший в истории проведения турнира, по признанию функционеров FIFA. Екатеринбург стал полноправным участником большого спортивного праздника, приняв четыре групповых матча (в одном из них сыграли будущие чемпионы — сборная Франции), которые посетили десятки тысяч иностранных болельщиков. Что стояло за подготовкой к футбольной феерии и как город за две недели пережил грандиозный туристический бум — читайте в нашем специальном проекте.
В России отгремел чемпионат мира по футболу — лучший в истории проведения турнира, по признанию функционеров FIFA. Екатеринбург стал полноправным участником большого спортивного праздника, приняв четыре групповых матча (в одном из них сыграли будущие чемпионы — сборная Франции), которые посетили десятки тысяч иностранных болельщиков. Что стояло за подготовкой к футбольной феерии и как город за две недели пережил грандиозный туристический бум — читайте в нашем специальном проекте.
Как рождалась история
Говоря о матчах Чемпионата мира по футболу — 2018 в Екатеринбурге, нельзя не вспомнить, как город боролся за право заполучить мундиаль. Первые новости о том, что уральская столица может принять мировое первенство, появились в 2009-м. В январе того года РФС сообщил, что в ФИФА отправлена официальная заявка на проведение ЧМ. Причем тогда еще не было ясно, на какой конкретно чемпионат претендует Россия — в 2018 или в 2022 году. Не было и понимания, какие города могут принять матчи мундиаля.
«Окончательного списка городов у нас пока нет, но идеи имеются. Всего нам понадобятся восемь городов и 12 стадионов. В Москве и области планируется построить пять стадионов, два будет в Санкт-Петербурге. Также мы рассматриваем кандидатуры Самары, Краснодара, Ростова, Екатеринбурга, возможно, Ярославля», — заявлял тогда Алексей Сорокин, в 2009-м он был главой Российского футбольного союза.
Однако планы Екатеринбурга оставались планами до мая того года. К августу 2009-го РФС определил 14 городов — претендентов на ЧМ (по-прежнему не зная, в каком году России может достаться чемпионат). В заявочную книгу планировалось внести Москву и Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Самару, Ярославль, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Саранск, Калининград и подмосковный Подольск, сообщал тогдашний глава Минспорта Р Ф Виталий Мутко.
Екатеринбург был максимально близок к тому, чтобы лишиться призрачной надежды на ЧМ. К тому же в Свердловской области только-только сменилась власть — заксобрание назначило губернатором железнодорожника Александра Мишарина, который не сразу вошел в курс околофутбольных дел в новом регионе.

«Декабрь 2009 года. Губернатор Мишарин вызывает только что назначенного министра. И спрашивает: это что такое? И показывает мне документы, связанные с заявкой Свердловской области на участие в чемпионате мира по футболу, – рассказал «Новому Дню» министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. – Я говорю, что я об этом слышал, но коль мы начали этот путь — а к нам один раз уже приезжали международные эксперты из ФИФА — надо этот путь продолжать».
«После мы оформили документы. И следующая дата — 9 мая 2010 года, День Победы. Великий, священный, большой праздник, – вспоминает министр. – И нам с Сергеем Геннадьевичем Тушиным надо было подписать у Аркадия Михайловича Чернецкого заявочную книгу, потому что там заявка шла в том числе и от субъекта. Аркадий Михайлович прочитал в перерыве между поздравлениями. А там было написано, что если болельщики принесут ущерб городу или стадиону, то ответственность ложится на локальный оргкомитет. Он сказал: „Да этого никогда не будет". Но подписал. И я благодарю Сергея Геннадьевича, потому что ему надо было вскрыть секретную комнату, поставить гербовую печать, а ведь был праздник. И тогда мы подали заявку».
На проведение ЧМ претендовали 11 стран — кроме России в борьбу за проведение одного из чемпионатов включились Англия, США, Австралия, Мексика, Япония, Индонезия, Бельгия/Нидерланды и Испания/Португалия.

Но победу в заявочной кампании все же одержала Россия — историческим днем стало 2 декабря 2010 года. И борьба за ЧМ стала уже внутривидовой. Только к 2011 году из списка городов-претендентов отсеялся Подольск, и их осталось 13 (позже еще двум суждено было лишиться права проводить матчи мундиаля). «Мы справимся. Если главы государств встречаются в Екатеринбурге, то и мировой футбол мы потянем», — писал тогда в своем блоге губернатор Мишарин.
В федеральном оргкомитете России скептически относились к заявке Екатеринбурга — самого восточного города из списка. «Были вопросы: «А может быть, нам лучше Екатеринбург убрать? Этот азиатский город. И тут были прямые коммуникации губернатора с высшим должностным лицом нашей страны — и все у нас получилось», — рассказал Леонид Рапопорт.

29 сентября 2012 года прошла торжественная церемония, во время которой ФИФА объявила список городов — хозяев ЧМ-2018. Из него вылетели Ярославль и Краснодар. В окончательный перечень попали 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону и Сочи. И началась долгая подготовительная работа.
Страсти по стадиону
Как только стало известно, что у Екатеринбурга есть малейший шанс провести несколько матчей чемпионата мира по футболу, главным предметом обсуждений стала площадка. Конечно, первым делом все подумали на Центральный стадион.
В момент, когда Екатеринбург обрел шанс на проведением матчей ЧМ-2018 он как раз был закрыт на реконструкцию, которая обошлась в 2,5 млрд рублей.
Впрочем, обсуждалась и другая возможность — построить еще одну арену, 50-тысячник, но в другом месте. Власти Екатеринбурга заявили, что новый стадион должен отражать уникальность географического положения уральской столицы — на границе Европы и Азии, на 17-м километре Московского тракта.
Проект обещали разработать к 2011 году, чтобы потом заручиться поддержкой, в том числе финансовой, у области и Федерации. Предлагалось также построить арену на Большом Конном полуострове, об этом заявлял, в частности, сити-менеджер Александр Якоб, говоря, что генплан развития города предполагает еще одну арену.
Однако всем грандиозным планам не суждено было сбыться, они так и остались прожектами. После очередной инспекции ФИФА, которая, конечно, раскритиковала Центральный стадион как неготовый к проведению матчей ЧМ (тогда арена могла вместить только 27 тысяч болельщиков), появилась новая информация — стадион, скорее всего, снова закроют на реконструкцию, чтобы увеличить количество мест до необходимых 40 тысяч.
«Если ФИФА выставит такое требование, мы предложим два-три варианта на выбор по реконструкции. Есть техническая возможность увеличить количество зрительских мест — как с помощью опускания поля, так и с использованием сборно-разборных конструкций», — заявлял тогда нашему агентству генеральный директор ОАО «Центральный стадион» Вадим Воробьев, который ссылался на опыт московских «Лужников».
Тогда же он прогнозировал, что на все про все уйдет около года и примерно 2 млрд рублей. «В эту сумму, продолжил он, может войти и выполнение других требований ФИФА, которые, возможно, появятся в ближайшие годы, — по видеокамерам, парковкам, новым табло и т. д.», — говорил он.
Свердловские власти даже всерьез рассчитывали быстро разделаться с реконструкцией, чтобы успеть провести матчи Кубка конфедераций, который предваряет ЧМ. «Если в этом сентябре мы узнаем, что нам доверено провести игры мундиаля, мы сразу же начнем разрабатывать техническую документацию по реконструкции. Необходимо будет сделать все, чтобы приступить к реконструкции в 2016-м и завершить ее за год, чтобы в 2017-м мы провели Кубок конфедерации», — говорил тогда глава областного минспорта Леонид Рапопорт.
Но реальность оказалась куда суровее. Почти сразу же после того, как стало известно, что Екатеринбург попал в окончательный список городов — хозяев ЧМ-2018, была обнародована и новая смета на реконструкцию стадиона. Собачка в дороге немного подросла — с 2 до 6−7 млрд рублей, что вызвало бурю негатива в обществе. Приводились, в частности, примеры других мировых арен, например, «Тюрк Телеком» на 52 тысячи зрителей, на которую турки потратили чуть больше 5 млрд рублей.

«Есть общее правило, которое связано с тем, что реконструировать объекты всегда гораздо дороже, чем строить заново. К тому же данный объект попал в поле интересов ФИФА, и они сказали, что, да, это то место, где должны проводиться соревнования. Мы все равно не выйдем за общую среднюю статистическую стоимость одного кресла — пять тысяч евро. Тем более что средства на реконструкцию пойдут в соотношении 70% федерального бюджета к 30% областного», — успокаивал тогда Леонид Рапопорт разгневанных горожан.
Но последние тогда еще не знали, насколько раздуется смета со временем. К концу 2012 года стало известно, что проектировать реконструкцию арены в Екатеринбурге будет скандально известная компания, подконтрольная министру спорта Р Ф Виталию Мутко, — ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

После этого начались долгие споры — снести только что отремонтированный за 2,5 млрд рублей Центральный стадион, чтобы построить на его месте новый, или же попытаться реконструировать его. Градсовет Екатеринбурга принял первый вариант. Однако чиновники вовремя вспомнили, что объект — это памятник архитектуры, поэтому просто так сравнять его с землей не получится.
И при первых же сложностях тогдашний глава Минспорта Р Ф Виталий Мутко начал намекать, что город вообще может лишиться права принять игры чемпионата мира по футболу 2018 года. К счастью, ФИФА все страшилки главы министерства опровергало.
Еще спустя несколько месяцев областные власти утвердили новый проект реконструкции стадиона, правда, ради этого намеревались выселить НИИ охраны материнства и младенчества, Уральскую медакадемию, и так далее. Раздрай продолжался. Центральный стадион стал предметом торга.
Сумма затрат на реконструкцию при этом продолжала расти — сначала до 11 млрд, потом до 15 млрд. В итоге пришлось вмешаться Минэкономразвития Р Ф, которое попросило убавить аппетиты хотя бы до 12,5 млрд рублей. Но это не помогло, и в СМИ уже стали появляться новые цифры — 19 млрд рублей.
Причем сам Мутко крайне агрессивно реагировал на вопросы о безумной скачке стоимости новой арены в Екатеринбурге. «Вы вообще хотите чемпионат мира в Екатеринбурге? Решение по реконструкции должно принять правительство области. И мы будем кругами ходить вокруг него или уже принимать решения? Нормально, когда мэр избирается и тут же говорит, что чемпионат мира нам не нужен? Так это можно устроить», — говорил корреспонденту нашего агентства на Олимпиаде в Сочи министр спорта РФ.
В таком ключе обсуждения шли еще полгода, пока ФИФА не заявила, что может и сократить число стадионов для российского ЧМ с 12 до 10, после чего смета на перестройку Центрального стадиона резко опустилась — до 8 млрд, а Международная федерация футбола согласилась на уменьшение числа посадочных мест до 35 тысяч.
Демонтаж «старого-нового» стадиона начался в декабре 2014-го. До ЧМ-2018 оставалось чуть больше трех лет. Строительство шло большую часть этого срока — стадион был готов в декабре 2017-го. Только тогда стала известна, наконец, окончательная смета реконструкции — 13 млрд 106 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделят максимум 12,3 миллиарда рублей.
Город. Несбывшиеся надежды
С Чемпионатом мира по футболу — 2018 были связаны надежды екатеринбуржцев на нормальный городской транспорт. Точнее — на продолжение строительства метро. Одним из главных аргументов за ЧМ-2018, который звучал из уст местных чиновников, было строительство второй ветки, если Екатеринбург выигрывает право проведения мундиаля.
В 2011 году даже назывался список станций первой очереди второй линии. Их планировалось шесть — «Площадь 1905 года», «Уральских Коммунаров», «Татищевская» (в районе пересечения улиц Токарей — Татищева), «Металлургическая» (на перекрестке Крауля — Викулова), «Верх-Исетская» (на пересечении Крауля — Лоцмановых) и «Западная» на полуострове Большеконном.
Более того, незадолго до наступления 2012 года и.о. губернатора Свердловской области Анатолий Гредин (он приступил к исполнению обязанностей главы региона после аварии, в которой разбился тогдашний губернатор Александр Мишарин) заявлял, что к началу Чемпионата мира по футболу — 2018 в Екатеринбурге могут появиться четыре новые станции метрополитена. «Мы ставим задачу построить четыре станции метро — от площади 1905 года до улицы Металлургов», — говорил тогда он.
Уверенный тон местных властей был основан на заявлениях премьера Дмитрия Медведева. «Все-таки ввиду особых затрат на метро здесь место для федерального участия есть, — заявлял он. — Не уверен, что мы можем выделять на эти цели такие же средства, как раньше. Там, по 50% софинансировать. Но какую-то долю нужно обсуждать».
Однако к середине 2012 года стало ясно, что Федерация ни половину средств, ни сколько-то вообще давать не обирается. «В проекте бюджета ресурсы на 2013 год не заложены, на это ресурсов нет», — говорил тогда вице-премьер Аркадий Дворкович.
В итоге еще в течение нескольких лет идея о второй ветке метро то и дело появлялась в повестке, однако вскоре стало понятно, что к ЧМ-2018 с подземкой в Екатеринбурге попросту не успеют, и горожане надеяться перестали. Куда менее живучей оказалась идея со строительством ВСМ-2 Москва — Екатеринбург, которое лоббировал губернатор-железнодорожник Александр Мишарин.
Он говорил, что во время мундиаля из российской столицы до Урала и обратно болельщики смогут добираться на скоростных поездах всего за 8 часов против 20−25 обычными составами, причем бесплатно. Правда, для бюджета стоимость проекта была огромной — около 2,5 трлн рублей.
Так что, когда Мишарин ушел, уступив место Евгению Куйвашеву, все облегченно выдохнули, а некоторые позволили себе критические, и даже резкие заявления.
«Сама идея высокоскоростной железнодорожной магистрали шла, по моему мнению, от лукавого. Как показывает практика последних чемпионатов мира, футбольный болельщик на самом деле может добраться до стадиона хоть откуда.
Например, в ЮАР все летали самолетами — в этой стране нет высокоскоростных железных дорог, да и простых дорог тоже», — говорил тогдашний секретарь Совета по развитию профессионального футбола при губернаторе Свердловской области Александр Левин.
Власти Екатеринбурга сосредоточились на наземном транспорте. «Учитывая требования FIFA, до 2018 года администрация города планирует купить 418 трамваев, 191 троллейбус и 235 автобусов», — говорил вице-мэр Сергей Швиндт.
В итоге жутких автобусов-гармошек действительно стало существенно меньше, они уступили место новым машинам из Татарстана и Белоруссии на газу. Правда, с ними тоже случались неприятности, например, часть автобусов очень быстро начали ломаться, но в целом передвигаться по городу стало чуть комфортнее, хотя пробки, в которые встал ВИЗ с началом реконструкции дорог в районе Центрального стадиона, сильно усложняли жизнь автомобилистам.
Самыми глобальными стали преобразования в начале главного проспекта Екатеринбурга — Ленина соединили с улицей Татищева, правда, эстакаду над Токарей от пересечения с Бебеля и Кирова до перекрестка с Крауля строить не стали. Частично реконструировали улицу Репина на участке между Мельникова и Малышева, но подземные пешеходники под ней прокладывать тоже не стали.
С другой стороны, перечень улиц, где должно было быть отремонтировано покрытие специально к ЧМ-2018, сильно был урезан еще в 2013-м из-за секвестирования бюджета. Самыми глобальными стали преобразования в начале главного проспекта Екатеринбурга — Ленина соединили с улицей Татищева, правда, эстакаду над Токарей от пересечения с Бебеля и Кирова до перекрестка с Крауля строить не стали.
Не появилось и нового выезда с ВИЗа, который должен был пройти между зданием медуниверситета и НИИ ОММ. Была отремонтирована, но в самый последний момент, улица Малышева на участке от Московской до Репина — по тому отрезку, казалось, наносили точечные ракетные удары. Улицу Попова, которую местные власти первоначально хотели сделать односторонней с широкой пешеходной зоной, в конце концов вернули к привычному виду — проехать по ней стало можно в обе стороны.
Отметим, что ремонт дорог стал одной из самых затратных статей в подготовке Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу — только в 2017 году на эти цели потратили 2,9 млрд рублей.
Но строительство и ремонт дорог не были самыми скандальными темами. Больше всего разногласий вызывали земельные участки возле Центрального стадиона. Вернее то, что на них расположено. Так, с самого начала подготовки к ЧМ тогдашнего главу Минспорта Р Ф Виталия Мутко не устраивало, что рядом с ареной находятся НИИ ОММ, корпус Уральского государственного медуниверситета, здание Окружного военного клинического госпиталя, а также СИЗО № 1 и ИК-2.
Предполагалось, что весь список этих сооружений снесут — медицинские, включая вуз, собирались перенести в медкластер в Академическом, а учреждения ФСИН — в Шабры. На это даже планировалось выделить деньги из федерального бюджета в рамках «Программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу».
Планам этим, впрочем, не суждено было сбыться. Институт охраны материнства и младенчества удалось отстоять благодаря тому, что здание — памятник конструктивизма, помогла и активная позиция горожан — они собирали подписи, писали петиции и, в конце концов, добились своего.
С исправительными учреждениями получилось по-другому. Как говорил тогда глава Свердловского управления ФСИН России Сергей Худорожков, чтобы полностью освободить помещения, нужно 6,5 млрд рублей. «В федеральном бюджете денег на такие проекты не предусмотрено до 2016 года включительно», — говорил он. Не нашлось денег и впоследствии. Здания «причесали», покрасили — и только.
Но этим скандалы, связанные с землями у Центрального стадиона, не закончились. Из-за небольшого участка под следствием оказалась верхушка целого министерства — по управлению госимуществом. Уголовное дело было возбуждено против теперь уже экс-министра Алексея Пьянкова и его замов — Артема Богачева, Константина Никанорова и и.о. руководителя ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» Карины Горностаевой.
По данным следствия, как минимум один из эпизодов дела был связан с выкупом трехэтажного здания на улице Репина в Екатеринбурге, который власти по завышенной цене приобрели для расчистки территории в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Некоторое недоумение горожан было связано и с историей вокруг фан-зоны. Первоначально мэрия Екатеринбурга презентовала ФИФА довольно футуристичный проект на Плотинке — представителя федерации Юргена Мюллера водили по Историческому скверу, показывая, как реку накроют специальными щитами, так что болельщики — вместимость площадки планировалась на 30 тысяч человек — будут смотреть футбол над водой.
Вариант вызвал некоторые опасения у ФИФА. «Футбольные болельщики любят пить пиво, и я боюсь, как бы они не попадали в воду», — высказался тогда Мюллер. На что ему члены екатеринбургской делегации ответили, что уральцы тоже любят пиво, но никогда в воду не падают.
Проект был спорным, но небезынтересным, но в итоге от него отказались. Неожиданно для всех сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб объявил, что фан-зону переносят в ЦПКиО. В парке Маяковского планировалась масштабная реконструкция с комплексным обновлением инженерных систем, развитием сети пешеходных и велодорожек, строительством дополнительных парковок, появлением функциональных зон: спортивно-оздоровительных, детских, семейных, а также для занятий экстремальными видами спорта.
«Кроме того, на территории парка будет обустроена специальная площадка — фан-зона, на которой одновременно смогут комфортно разместиться несколько тысяч человек. Фан-зона должна стать многофункциональной универсальной площадкой для проведения массовых городских мероприятий», — говорил вице-мэр Сергей Мямин.
Но, по сути, внешний облик парка не особенно изменился — фан-зоной стала, по большому счету, закатанная в асфальт площадка с кучей рамок металлоискателей и сценой, установленной неподалеку от входа на Детскую железную дорогу. Впрочем, для удобства были оборудованы новые входы в ЦПКиО — как раз поближе к фан-зоне, но и только. Сам парк остался таким же допотопным, скучным и местами удивительно неприглядным.
К тому же в фан-зоне приходилось во время популярных матчей ограничивать доступ людей — больше 17 тысяч человек площадка не вмещала, в отличие от той, что проектировалась на Плотинке.
Мировой футбол в Екатеринбурге
После долгих приготовлений и возмутительно дорогостоящей реконструкции Центрального стадиона екатеринбуржцы мечтали увидеть как можно больше матчей футбольного первенства планеты. Тем более что тогдашний министр спорта Виталий Мутко не исключал возможности проведения в уральской столице игр 1/8 и даже ¼ финала. Надежды рассеялись, когда оргкомитет ФИФА объявил расписание чемпионата мира — Екатеринбургу достались только четыре матча групповой стадии во второй половине июня.

Национальные сборные, которые должны в них сыграть, определились во время жеребьевки в Москве.
Это были Швеция, Египет, Сенегал, Перу, Мексика, Япония, и к удовольствию уральских болельщиков, такие футбольные гранды как Франция и Уругвай. Правда, горчинкой стало известие, что ни одна из иностранных сборных так и не рискнула выбрать уральскую столицу для размещения во время мундиаля, и многие подготовленные тренировочные базы в городе осталась невостребованными. Причина отказов была проста — большинство сборных не устроил уральский часовой пояс. Разница в два часа с Москвой могла сказаться на подготовке игроков к матчам. Поэтому все восемь команд-участниц турнира проводили в Екатеринбурге не более двух суток.

Первый матч на реконструированном Центральном стадионе состоялся 15 июня между сборными Египта и Уругвая.
Конечно, зрители жаждали увидеть главных звезд этих команд — лучшего игрока Английской премьер-лиги в сезоне 2017/18 Мохаммеда Салаха и нападающего испанской «Барселоны» Луиса Суареса. Но первый грустно смотрел игру со скамейки запасных, так как восстанавливался после травмы, а второму никак не удавалось забить, несмотря на кучу моментов. В итоге Уругвай одержал нелегкую победу благодаря голу защитника Хосе Хименеса на последних минутах матча.
Но самым запоминающимся в этой встрече стал, увы, не футбол, а полупустые центральные трибуны «Екатеринбург арены», которые изрядно испортили телевизионную картинку.
Случилось странное: на матч было продано 32 тысячи билетов, а на стадион пришли 27 тысяч болельщиков. Куда подевались еще пять тысяч зрителей, в международной федерации футбола сходу объяснить не смогли. Спустя пару дней пресс-служба организации распространила такое сообщение:

«ФИФА проанализировала ситуацию на матче в Екатеринбурге, и мы можем подтвердить, что она главным образом связана с неявкой определенных зрителей из всех клиентских групп. Операционных проблем, которые могли бы помешать болельщикам попасть на стадион, выявлено не было».

Каким компаниям и партнерам были проданы билеты, осталось неизвестным. Как бы то ни было, на матче Египет — Уругвай была зафиксирована самая низкая посещаемость за все время проведения Чемпионата мира в России.
Вторая игра прошла 21 июня между сборными Франции и Перу. Фаворита в этой встрече угадать было нетрудно. «Трехцветные» привезли один из самых звездных составов на Чемпионат мира. Антуан Гризманн, Поль Погба, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Самуэль Умтити, Уго Льорис — все эти французские футболисты играют в топ-клубах Европы.
Сборная Перу выглядела попроще. Российским болельщикам были хорошо известны разве что капитан Паоло Герреро, едва не дисквалифицированный за проваленный допинг-тест, и нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, выигравший с клубом титул чемпиона России в сезоне 2017/2018.
Однако южноамериканцы прорвались в финальную часть мундиаля впервые за 36 лет и были заряжены на борьбу. Они смело начали сражение с более именитым соперником и какое-то время даже владели инициативой, но индивидуальное мастерство игроков Франции сыграло решающую роль.
В первом тайме 19-летний Килиан Мбаппе (по итогам ЧМ он стал лучшим молодым игроком турнира), забил гол, после чего команда Дидье Дешама прагматично удерживала счет и добилась победы.
Перуанцы лишились шанса на выход в плей-офф и плакали вместе с 20-тысячной толпой преданных болельщиков.
В третьем матче ЧМ в Екатеринбурге сыграли Япония и Сенегал. До начала турнира многие болельщики полагали, что это будет самая скучная игра мирового первенства из всех выпавших на долю Центрального стадиона.
Действительно, команды почти без звезд и попадающие на Чемпионат мира в лучшем случае через раз. В составе японской сборной россиянам были знакомы Кейсуке Хонда, когда-то игравший за московский ЦСКА, и Синдзи Кагава, выступающий за немецкую «Боруссию». Сборная Сенегала неожиданно прославилась своим стильным тренером Алиу Сиссе, которого болельщицы признали секс-символом ЧМ-2018.
Сам наставник скромно отказался от этого титула. «Я приятно удивлен, что девушки меня любят. Спасибо им за присвоение статуса секс-символа, но таковым себя не считаю. Таких Алиу в Сенегале много», — сказал Сиссе на предматчевой пресс-конференции в Екатеринбурге. Рядом сидящий полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане, лидер атак «Львов Теранги», улыбался в это время во весь рот.
Африканская сборная и на тренировках светилась позитивом, игроки даже устроили что-то вроде ритуального танца на поле Центрального стадиона. Помогла ли магия темнокожих парней или техничность японских игроков, но матч между сборными получился ярким и захватывающим. Борьба шла на встречных курсах — Сенегал дважды вел в счете, а Япония дважды отыгрывалась. Итогом встречи стала боевая ничья 2:2.
Обе команды имели равное количество очков в группе и сражались за выход в плей-офф. К слову, это равенство сохранилось и после третьего матча, но японцы получили преимущество по правилу «фейр-плей», то есть заработали меньше желтых карточек, чем их соперники из Африки, и благодаря этому пробились в 1/8 финала. Рейтинг «честной игры» впервые на Чемпионатах мира повлиял на распределение команд с равными игровыми показателями.
Заключительный четвертый матч Мексика — Швеция, состоявшийся 27 июня, дал еще больше огня. Команды приехали в Екатеринбург в статусе неожиданных фаворитов.
Мексиканцы уверенно обыграли чемпионов мира из Германии, а затем расправились с Южной Кореей. Шведы без своей главной звезды Златана Ибрагимовича играли так зажигательно, что вызвали восхищение по всему миру. Ситуация в группе F была очень запутанной — шансы на выход в плей-офф имели все четыре сборные. Поэтому матч в Екатеринбурге был жизненно важен для соперников. Неудивительно, что с первых минут началась жесткая игра — толчки, подножки, но минимум желтых карточек. Мексиканцы в свойственной им задорной манере начинали атаки, и шведам приходилось с трудом отбиваться.
Но во втором тайме игра кардинально изменилась. Скандинавы пошли вперед: Людвиг Аугустинссон забил первый гол, затем последовал второй от Гранквиста — с пенальти, и незадолго до финального свистка мяч в ворота Очоа залетел от ноги мексиканского защитника Альвареса — это был автогол.
Болельщики «зеленых» в ярости бросали бутылки на поле, но сразу после окончания игры запели от радости — в параллельном матче в Казани сборная Германии сенсационно проиграла Корее.
Поражение чемпионов мира спасло Мексику, которая вышла в плей-офф, как и Швеция, отпраздновавшая блестящую победу.
Турнирные баталии групповой стадии ЧМ завершились и стали частью истории Екатеринбурга.
Болельщики с четырех континентов
За две июньские недели чемпионата мира по футболу Екатеринбург посетили около ста тысяч иностранных туристов из разных уголков планеты. В этот короткий срок уральская столица преобразилась до неузнаваемости — на улицах ходили толпы разукрашенных людей, бары были переполнены, на главной площади с завидной регулярностью устраивались парады. Футбольный карнавал не оставил равнодушным ни одного жителя города.
Массовое прибытие иностранцев в Екатеринбург началось за пару дней до первого матча ЧМ. Египтян было заметно больше, чем уругвайцев. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, гости чувствовали себя отлично — с любопытством осматривали город, фотографировались на фоне церквей и гуляли по торговым центрам. Некоторые болельщики из Египта даже отметили мусульманский праздник Ураза-байрам в местных мечетях.

Пешеходная улица Вайнера почти сразу стала центром притяжения интуристов. На площадке возле бара «Американка» сотни людей с флагами круглосуточно пили пиво и скандировали футбольные кричалки. Место моментально стало культовым для всех городских тусовщиков.
В день игры наступила кульминация веселья: тысячи разукрашенных фанатов с песнями и дуделками шли к Центральному стадиону, заряжая всех вокруг атмосферой праздника.
Матч закончился не в пользу египтян, но никто и не думал унывать. Все бары в округе до утра были забиты болельщиками. Полицейские вели себя подчеркнуто вежливо и на буйное поведение фанатов реагировали спокойно. Таких миролюбивых стражей порядка екатеринбуржцы еще не видели и были приятно удивлены.
Следующая партия иностранцев прибыла на специальных поездах для болельщиков — это были французы и перуанцы. На вокзале им устроили шикарный прием. Девушки в кокошниках угощали гостей хлебом-солью и пирожками, а живой оркестр развлекал популярными мелодиями.
Поклонники «трехцветных» были в численном меньшинстве, но приковывали к себе внимание яркими костюмами. Один из преданных болельщиков принес к отелю, где расположилась сборная Дидье Дешама, живого петуха — эта птица является символом Франции.
А вот перуанцев приехало очень много, около 20 тысяч человек. Они быстро освоились и подружились с местными девушками.
Но самое большое впечатление южноамериканцы произвели в день матча, когда устроили грандиозное шествие. Огромная красно-белая колонна болельщиков, с трубами и барабанами, прошлась по проспекту Ленина (улицу оперативно перекрыли сотрудники ГИБДД), распевая национальные песни. «Это было похоже на первомайскую демонстрацию, только в тысячу раз лучше», — восторгались екатеринбуржцы.
К третьему матчу ЧМ иностранцев в Екатеринбурге стало так много, что центр города больше напоминал мини-курорт. Толпы туристов, говорящих на разных языках, заполонили улицы. Приехавшие болельщики Сенегала пробовали петь «Калинку-малинку» с прохожими и с радостью соглашались на селфи.
Ярче всего африканцы проявили себя на трибунах стадиона. В течение 90 минут матча они играли на барабанах без передышки и пританцовывали. Вряд ли уральским любителям футбола доводилось когда-либо видеть более экзотичный болельщицкий перформанс.
Японцы вели себя тише, но выделялись забавными костюмами. А еще ходили по улицам в кимоно и с самурайскими повязками.
К слову, жители Страны восходящего солнца, пожалуй, были единственными туристами, которых интересовали не только пабы, но и музеи. И конечно, японцы, следуя своим традициям, полностью убрали за собой мусор после матча.
Последними иностранными гостями Екатеринбурга были шведы и мексиканцы. На вокзале их встречали черлидерши, и туристы прямо на перроне устроили танцы с русскими красавицами.
К концу группового этапа ЧМ о безбашенности мексиканских фанатов уже ходили легенды. Например, история болельщика Хавьера, которого ревнивая жена не пустила на турнир. Друзья несчастного мексиканца изготовили его картонную версию и вместе с ней путешествовали по России. Их фотографии облетели весь мир, и супруга Хавьера все-таки смилостивилась. Прославившийся мексиканец догнал друзей в Ростове-на-Дону, и уже в Екатеринбург компания приехала в полном составе на разукрашенном автобусе.
«Все хорошо у вас! Только слишком часто останавливают нас ДПС», — пожаловались они уральским журналистам.
В день игры толпы фанатов в сомбреро оккупировали центр города. Мексиканцы не только пели и плясали, но и умудрялись поить прохожих текилой. Окончательно сердца екатеринбуржцев растопила «Катюша» в исполнении мексиканца на балалайке.
Шведы не отставали — они устроили парад на проспекте Ленина. Несколько сотен человек в желтых футболках с колоритными персонажами-викингами гордо шагали по площади, распевая «канапо-канапо».
Фанатские безумства продолжались и после матча, который закончился триумфом скандинавов. Тысячи болельщиков гуляли до самого утра, вовлекая в праздник даже тех, кто раньше не смотрел футбол. И это, пожалуй, будет главным воспоминанием о прошедшем мундиале.
Конечно, чемпионат мира также стал важным открытием для российских болельщиков. На каждый из четырех матчей в Екатеринбурге приезжали огромное количество жителей Свердловской области и соседних регионов. На трибунах они разворачивали триколор и скандировали «Россия-Россия» вне зависимости от того, какие иностранные команды играли на поле. Праздник продолжался и после того, как турнир покинул Екатеринбург — во многом благодаря отличному выступлению сборной России.
Во время трансляций матчей 1/8 и 1/4 с участием наших футболистов фан-зона в парке Маяковского трещала по швам, и абсолютно во всех барах и питейных заведениях города был аншлаг. После победы России над Испанией центр Екатеринбурга шумел до утра — счастливые болельщики гудели, размахивали флагами, кричали «Россия — чемпион» и принимали поздравления от иностранцев, задержавшихся на Урале. После проигрыша Хорватии в городе тоже были гуляния, но не такие массовые.
Итоги чемпионата мира в цифрах
150 тысяч человек посетили фан-зону в парке имени Маяковского

Площадка стала второй по популярности у иностранных туристов после Центрального стадиона, согласно рейтингу картографического сервиса Maps.Me. В топ-5 также вошли ТРЦ «Гринвич», Северный автовокзал и центр выдачи Fan ID в ТЦ «Пассаж». Удивительно, но в списке не оказалось улицы Вайнера, где на протяжении двух недель гуляли толпы иностранцев.
Информационно-туристский центр на Плотинке не попал даже в двадцатку популярных мест в городе. Лубочные шатры вызвали шквал критики у горожан, но организаторы (Центр развития туризма и Уральский выставочный центр) предпочли отмахнуться от нее.
67,3% составила средняя загрузка екатеринбургских отелей в июне

В дни матчей этот показатель доходил до 95%. Член правления городского клуба отельеров Тамара Клишина объяснила, что из-за чемпионата мира из города «ушли» все бизнес-мероприятия, поэтому деловых поездок в город было гораздо меньше. Средняя стоимость номера во время мундиаля была 10 тысяч рублей в сутки.
48 миллионов рублей потратили футбольные фанаты в Екатеринбурге

По данным платежной системы Visa, наибольшие суммы болельщики тратили на размещение в отелях, одежду и питание в кафе и ресторанах. Средний чек иностранцев составил около 3,6 тысячи рублей. Каждая пятая покупка совершалась бесконтактным способом, то есть с помощью смартфонов, умных часов и колец.
44 тысячи литров пива было выпито в баре «Американка»

Рестораторы отмечали, что во всех заведениях в центре города выручка подскочила в несколько раз. «Некоторые рестораны не могли вовремя открыться, особенно после матчей, потому что вечером съедали и выпивали все, и с утра просто нечем было гостей кормить и поить», — делились наблюдениями в соцсетях жители города.

Дополнительный поток клиентов обеспечили трансляции футбольных матчей — игры показывали даже в «непрофильных» барах. «За 14 дней в будни наши доходы выросли в 3−4 раза, в пятницу и субботу — примерно в 1,5−2 раза. Цены мы не меняли», — рассказал владелец Intouch Cocktail Bar Артем Дударенко. В пивных заведениях иностранцы тратили деньги, в основном, на алкоголь. Бешеной популярностью пользовалось пиво, причем любых сортов. Вторым любимым алконапитком была водка.
335 дополнительных рейсов с болельщиками и национальными сборными обслужил аэропорт Екатеринбурга

По данным пресс-службы Кольцово, рекордный суточный пассажиропоток был зафиксирован 27 июня. В день матча сборных Швеции и Мексики через воздушную гавань прошло 28 066 человек. Всего же в дни мундиаля максимальный показатель суточного пассажиропотока обновлялся трижды. Трафик из Екатеринбурга в Москву увеличился на 40%.
215 618 пассажиров было перевезено в городе по системе бесплатного проезда ЧМ

Этим правом могли воспользоваться болельщики с Fan ID, клиентские группы FIFA и волонтеры. Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, с 14 июня по 15 июля было совершено 10 910 рейсов общественного транспорта (автобусы, трамваи и шаттлы) по 18 маршрутам. Загрузка шаттлов, курсирующих между аэропортом, стадионом и перехватывающими парковкам, составляла 30% до 70%.
500 тонн отходов вывезено из города

По требованию FIFA в Екатеринбурге были установлены дополнительные мусорные контейнеры и мобильные туалеты. По данным МУП «Спецавтобаза», в период проведения чемпионата мира было вывезено 290,44 тонн отходов на мусоросортировочный комплекс и 210,33 тонн отходов на полигон ТКО Северный. Обслуживание по муниципальному контракту проводилось с 1 июня по 15 июля.
2 тысячи волонтеров из 26 стран мира работали на матчах ЧМ в Екатеринбурге

По словам директора центра подготовки городских волонтеров Александра Антимонова, на Средний Урал приехали добровольцы из Австралии, Перу, Чили, США, Китая и большинства европейских стран. Что касается российских регионов, то самая большая делегация волонтеров в Екатеринбурге была из Владивостока.
На 23% снижалось количество звонков в скорую помощь в дни игр сборной России

Такую интересную тенденцию подметили екатеринбургские медики. «Если в среднем в Екатеринбурге 1300 звонков на „03“ в день, то в дни матчей снижалось до 1000», — сообщила замначальника горздрава Татьяна Савинова. За все время работы врачей на ЧМ были госпитализированы восемь человек — болельщики и волонтеры. Только одному из них, японцу, понадобилась койка в наркологии. Тяжелых случаев не было. В холодную погоду к медикам обращались замерзшие египтяне и перуанцы, а когда наступила жара, люди чаще стали жаловаться на обмороки, мозоли, повышенное давление и тому подобные состояния.
Небогатые наследники
Интересно, что наследие ЧМ-2018 — то, чем завлекали жителей страны местные власти, пока что стало темой табуированной. Говорить вслух об этом чиновникам любых ветвей и спортфункционерам как будто бы нельзя. В регионах, где матчи чемпионата завершились не вчера, местное руководство охотно подбивает итоги. Однако в Свердловской области с ними не торопятся и просят не задавать вопросов о послевкусии мундиаля.
Фактов, которыми располагают журналисты, пока не так много. Например, про стадион известно, что знаменитые «уши», они же «ручки кастрюли» — то есть приставные временные трибуны — разбирать в этом году точно не будут. На это пока нет денег.
Финансирование будет выделено из бюджета Федерации в 2019-м. Информацию агентству подтвердил глава минспорта региона Леонид Рапопорт. Правда, сколько потребуется средств на демонтаж, неизвестно. Сумма, которая хоть как-то фигурировала в СМИ, — 1 млрд рублей.
Ее называл президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов в 2017 году. Почему именно он? Стадион передадут именно «шмелям». К слову, вопрос о заполняемости трибун на их домашних матчах до сих пор открытый. После демонтажа временных конструкций на арене останется около 27 тысячи кресел, и, чтобы собирать аншлаги, «Уралу» придется показывать не просто хорошую, а отличную игру. «Независимо от стадиона, на котором играет команда, должны быть результаты. Тогда и болельщики будут ходить. Посмотрим, как будет натаскивать игроков новый тренер. Но результатов по выходу в еврокубки пока не ставится», — сказал «Новому Дню» президент Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин.
Что касается фан-зоны, то и ее можно считать наследием екатеринбургской части мундиаля. Правда, всю технику, сцену и трибуны из ЦПКиО вывезут. Но планируют монтировать всякий раз, когда в парке будут проводиться крупные праздники. Как пояснил «Новому Дню» вице-мэр по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, первым событием после ЧМ-2018 в ЦПКиО станет День строителя. В этом году он пройдет 11 августа.
Плюсом ко всему уральцам останутся новые дороги, развязки, обновленные автобусы, а еще — несбывшиеся мечты о второй ветке метро и воспоминания о необыкновенном футбольном карнавале длиной в две недели, который теперь стал страницей в истории Екатеринбурга.
Над проектом работали:
Татьяна Пакулова
Павел Феоктистов
Екатерина Норсеева
Валентина Ярославцева
Ольга Мишунина

Фото, видео:
Александр Саливанчук
Семен Саливанчук
Майя Пакулова
Антон Отман
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