Финансирование будет выделено из бюджета Федерации в 2019-м. Информацию агентству подтвердил глава минспорта региона Леонид Рапопорт. Правда, сколько потребуется средств на демонтаж, неизвестно. Сумма, которая хоть как-то фигурировала в СМИ, — 1 млрд рублей.

Ее называл президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов в 2017 году. Почему именно он? Стадион передадут именно «шмелям». К слову, вопрос о заполняемости трибун на их домашних матчах до сих пор открытый. После демонтажа временных конструкций на арене останется около 27 тысячи кресел, и, чтобы собирать аншлаги, «Уралу» придется показывать не просто хорошую, а отличную игру. «Независимо от стадиона, на котором играет команда, должны быть результаты. Тогда и болельщики будут ходить. Посмотрим, как будет натаскивать игроков новый тренер. Но результатов по выходу в еврокубки пока не ставится», — сказал «Новому Дню» президент Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин.

