В итоге еще в течение нескольких лет идея о второй ветке метро то и дело появлялась в повестке, однако вскоре стало понятно, что к ЧМ-2018 с подземкой в Екатеринбурге попросту не успеют, и горожане надеяться перестали. Куда менее живучей оказалась идея со строительством ВСМ-2 Москва — Екатеринбург, которое лоббировал губернатор-железнодорожник Александр Мишарин.
Он говорил, что во время мундиаля из российской столицы до Урала и обратно болельщики смогут добираться на скоростных поездах всего за 8 часов против 20−25 обычными составами, причем бесплатно. Правда, для бюджета стоимость проекта была огромной
— около 2,5 трлн рублей.
Так что, когда Мишарин ушел, уступив место Евгению Куйвашеву, все облегченно выдохнули, а некоторые позволили себе критические, и даже резкие заявления.
«Сама идея высокоскоростной железнодорожной магистрали шла, по моему мнению, от лукавого. Как показывает практика последних чемпионатов мира, футбольный болельщик на самом деле может добраться до стадиона хоть откуда.
Например, в ЮАР все летали самолетами — в этой стране нет высокоскоростных железных дорог, да и простых дорог тоже», — говорил тогдашний секретарь Совета по развитию профессионального футбола при губернаторе Свердловской области Александр Левин
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