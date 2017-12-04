Иностранные сборные отказались от размещения в Екатеринбурге во время ЧМ-2018

Национальные сборные стран – участниц Чемпионата мира по футболу – 2018 не будут проживать и тренироваться в Екатеринбурге. Об этом РИА «Новый День» сообщили источники, близкие к оргкомитету мундиаля. Таким образом, тренировочные базы уральской столицы останутся невостребованными. Причина довольно простая – большинство сборных не устраивает уральский часовой пояс. Разница в два часа с Москвой может сказаться на подготовке игроков к матчам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осенью к Екатеринбургу присматривалась сборная Англии. Но, в конце концов, англичане выбрали тихий пригород Санкт-Петербурга. На сегодняшний день не определилась с выбором города для размещения только одна национальная сборная (какая именно – умалчивается), но вряд ли и здесь Екатеринбургу повезет. «Многие европейские команды вообще не хотят базироваться в России, им удобнее на конкретные матчи приезжать», – говорят люди, знакомые с ситуацией. В частности, сообщается, что на своей территории будет тренироваться польская сборная.

Напомним, в Екатеринбурге для размещения одной из 32 сборных ЧМ был выбран отель «Рамада» и стадион «Химмаш». Спортивная площадка была реконструирована за 12,4 миллиона рублей.

В минувшую пятницу по итогам жеребьевки определились участники матчей чемпионата мира по футболу в уральской столице. 15 июня 2018 года сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня сразятся команды Франции и Перу, 25 июня – Япония и Сенегал, 27 июня – Мексика со Швецией. Все эти команды воспользуются тренировочными площадками на Уралмаше («СКБ банк Арена»), Эльмаше (стадион СОК «Калининец») и в Пионерском поселке (стадион «Исеть»).

В целом группы выглядят следующим образом:

Группа А – Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

Группа В – Португалия, Марокко, Испания, Иран

Группа С – Франция, Австралия, Перу, Дания

Группа D – Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа Е – Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F – Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Группа G – Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Сборная России 14 июня 2018 года проведет первую игру в Санкт-Петербурге против Саудовской Аравии. Этот поединок станет матчем открытия турнира. 19 июня 2018 года в Москве на стадионе «Лужники» пройдет второй поединок нашей национальной команды – против Египта. Третья и решающая игра группового турнира россиян пройдет 25 июня 2018 года в Самаре – против Уругвая. Дальнейшее расписание будет зависеть от результатов нашей команды по итогам выступлений в группе.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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