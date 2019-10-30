Антимонопольщики уличили мэрию Екатеринбурга в сговоре с Роспотребнадзором при подготовке к ЧМ-2018

Администрация Екатеринбурга нарушила закон о защите конкуренции при подготовке города к ЧМ-2018. Чиновники так сформулировали задание к очистке прибрежной зоны Исети от комаров, что заявиться смог только Роспотребнадзор. В мэрии пытались доказать, что в противном случае из-за болельщиков и журналистов из других стран городу грозила бы малярия.

Как сообщили в пресс-службе УФАС по Свердловской области, мэрия через госуслуги заказывала ларвицидную обработку реки (то есть уничтожение личинок), закупка проводилась в форме запроса котировок. В требованиях помимо обработки указывалось проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы до и после начала работ, говорилось, что исполнитель обязан иметь аттестат органа инспекции на право выдачи экспертного заключения. При этом привлекать соисполнителей и субподрядчиков запрещалось. Таким образом, была обеспечена победа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Контракт, о котором идет речь, уже исполнен – реку обрабатывали летом 2018 года. Роспотребнадзор получил за работу около 300 тысяч рублей.

В УФАС обратились коммерсанты, которые посчитали, что антимонопольное законодательство было нарушено. Как сообщается в материалах дела, администрация Екатеринбурга в один лот включила государственную (монопольную) услугу по санитарно-эпидемиологической экспертизе и выдачу экспертного заключения и рыночную (конкурентную) услугу по ларвицидной обработке. Заявитель в качестве аргумента указывал, что такие услуги обычно не группируются, например, при заказе обработки детских садов предприниматели занимались обработкой, а экспертизу делал ФБУЗ.

Администрация, в свою очередь, пыталась доказать, что если бы закупку не укрупнили, то был риск не успеть уничтожить насекомых до старта ЧМ-2018, и тогда из-за гостей-иностранцев Екатеринбургу грозила бы малярия. «Исключение одного из этапов при проведении ларвицидных работ или распределение обязанностей по их выполнению на нескольких юридических лиц могло привести к срыву проведения данного мероприятия, растянутости во времени, снижению его эффективности и возникновению угрозы формирования местных очагов малярии во время и после проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г. Екатеринбурге, учитывая наличие прибывающих болельщиков и гостей из стран, неблагополучных по данному заболеванию (непосредственно стран-участниц Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г. Екатеринбурге: Египет, Франция, Япония, Сенегал, Мексика, а также гостей, репортеров, журналистов и т.д. из других стран, неблагополучных по малярии)», – сообщается в материалах дела. Заодно в ходе рассмотрения дела представителю мэрии был задан вопрос, почему орган местного самоуправления заказал работы на водном объекте, который принадлежит не ему, а Российской Федерации в лице Минприроды. Администрация указала, что считает несущественным вопрос о том, кому принадлежит водоем, главное – борьба с угрозами.

В итоге УФАС приняло решение о возбуждении административного дела по ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ «Ограничение конкуренции органами власти, МСУ», штраф по этой статье – от 15 до 50 тысяч рублей. При этом антимонопольщики указали: «Предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства не выдавать». Администрация Екатеринбурга пыталась оспорить решение в Арбитражном суде, но безуспешно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.19

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