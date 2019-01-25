В МВД назвали число нелегалов с паспортами болельщиков ЧМ-2018 в РФ

Более 5 тысяч иностранцев, приехавших на территорию России по паспортам болельщиков Чемпионата мира по футболу ФИФА-2018, остаются на территории страны, рассказал заместитель начальника Главного управления МВД по вопросам миграции (ГУВМ) Андрей Краюшкин.

Он пояснил, что они остаются в России незаконно. Всего, по данным МВД, в период проведения ЧМ-2018 по специализированной карте зрителя в Россию въехали 650 тысяч иностранцев. «В основной массе они оказались законопослушными и своевременно покинули страну. Вместе с тем, по состоянию на 31 декабря прошлого года, чуть более 12 тысяч человек оставались в России. Благодаря нашей совместной с ФСБ работе удалось сократить эту цифру до 5,5 тысяч человек», пояснил Краюшкин.

Он также выразил надежду, что проводимые мероприятия позволят выдворить всех этих нелегалов до 30 марта текущего года, пишет «РГ». В конце прошлого года пресс-центр МВД России напоминал иностранным гостям, что до 31 декабря все иностранцы, воспользовавшиеся правом безвизового въезда в Россию на период Чемпионата мира по футболу, должны покинуть нашу страну.

Как писал «Новый День», в частности, закон нарушили граждане Швейцарии, приехавшие в Россию на ЧМ по футболу. Они воспользовались возможностью въезда в Россию по паспорту болельщика (Fan ID). В Швейцарском МИДе сообщили, что по состоянию на 25 декабря 2018 года 81 швейцарец с Fan ID находился в России. Таким образом, нахождение болельщиков на российской территории с приходом нового года стало нелегальным.

За нарушение визового режима иностранцам грозит штраф, у них также могут быть проблемы с въездом в Россию в будущем.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.01.19

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