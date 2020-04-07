Минюст США обвинил Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА

Минюст США закончил многолетнее расследование и выдвинул обвинения в адрес России и Катара. По мнению американских прокуроров, представители России и Катара подкупили работавших в то время функционеров ФИФА, чтобы получить право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно, пишет The New York Times.

В частности, из заявления следует, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил $5 млн через подставные компании, перед тем проголосовал за Россию. Футбольного чиновника от Гватемалы Рафаэля Сальгуэро также обвинили в получении взятки в $1 млн за голос в пользу России. В 2016 году он признал вину в отмывании денег и мошенничестве.

Из заключения обвинения также следует, что три южноамериканских чиновника Хулио Грондон, Николас Леоз, который умер в прошлом году, и экс-президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра получили взятки за голос в пользу проведения ЧМ-2022 в Катаре.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.04.20

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