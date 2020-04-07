Кремль ответил на обвинения во взятках за проведение ЧМ-2018 в России

В Кремле ответили на обвинения Минюста США в адрес Москвы в подкупе представителями РФ функционеров ФИФА, чтобы получить право на проведение ЧМ-2018. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страна законно получила право проведения мундиаля и «провела лучший чемпионат мира по футболу в истории».

По словам его словам, в российском руководстве «не понимают, о чем может идти речь». Получение права на проведение Чемпионата мира «никоим образом не связано с какими-то взятками», заявил официальный представитель Кремля. «Мы это категорически отрицаем», – заключил он.

Ранее американская прокуратура обнародовала обвинительное заключение по итогам многолетнего расследования по делу о взятках в ФИФА. По версии прокуроров, представители России и Катара подкупили работавших в то время функционеров ФИФА, чтобы получить право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно.

Предполагается, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил $5 млн через подставные компании, перед тем он проголосовал за Россию. Футбольного чиновника от Гватемалы Рафаэля Сальгуэро также обвинили в получении взятки в $1 млн за голос в пользу России. В 2016 году он признал вину в отмывании денег и мошенничестве.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.04.20

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