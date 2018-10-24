Заборы вокруг Центрального стадиона, оставшиеся с ЧМ, обещают убрать до конца ноября

Организация «Арена-2018» планирует убрать временные ограждения около Центрального стадиона до конца ноября. Речь идет о заборах и пунктах досмотра на улицах Крылова и Пирогова, оставшихся после футбольного чемпионата мира. При этом сроки демонтажа временных конструкций на территории самого стадиона пока неизвестны.

Об этом рассказала сегодня и.о. начальника городского комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева, отвечая на вопросы депутатов комиссии по МСУ. Она подчеркнула, что периметр безопасности Центрального стадиона находится вне компетенции администрации города, поэтому повлиять на график разбора надоевших горожанам заборов мэрия не может. В зоне ответственности городской власти находились земельные участки с временными объектами ЧМ на улице Татищева, и там конструкции были убраны, как только закончились договора серветута с «Ареной-2018». Остальные участки около стадиона находятся в ведении МУГИСО.

В министерстве госимущества «Новому Дню» сообщили, что демонтаж временной инфраструктуры ЧМ (медиацентр, КПП и другие постройки) будет выполнять ГУП «Арена 2018» за счет федерального бюджета. На баланс МУГИСО эти объекты поступят в разобранном виде. В дальнейшем конструкции будут распределены по спортивным учреждениям Свердловской области. Эти решения МУГИСО будет принимать совместно с региональным министерством спорта.

Что касается временных разборных трибун, то они вместе со стадионом из федеральной собственности будут переданы на баланс АНО «Екатеринбург Арена». Однако это АНО будет создано только в 2019 году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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