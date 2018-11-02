На следующей неделе заборы вокруг «Екатеринбург арены» начнут, наконец, сносить

На следующей неделе вокруг «Екатеринбург Арены» начнется демонтаж заборов. Напомним, заградительные сооружения появились у стадиона в рамках обеспечения безопасности во время проведения игр Чемпионата мира по футболу. Несмотря на то, что после завершения спортивного праздника прошло уже несколько месяцев, заборы так и остались стоять возле стадиона, чем изрядно раздражали горожан.

2 ноября в ходе панельной дискуссии «Как использовать стадион на благо бизнеса, горожан, спортсменов и художников» в рамках мероприятия «Конвертация мегасобытий для мегаполиса» архитектор Эдуард Кубенский поинтересовался у директора стадиона Оксаны Тищенко, когда заборы, наконец, будут снесены. По ее словам, на следующей неделе все временные конструкции начнут демонтировать и на это потребуется определенное время, потому что, цитируем, «мы быстро все делаем, русский народ, а демонтаж – не так быстро».

Людмила Фитина, начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга, также присутствовавшая на дискуссии, уточнила, что после сноса заборов горожане смогут пользоваться беговой дорожкой вокруг стадиона.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.18

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