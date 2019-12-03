Опровержение: антимонопольщики уличили в сговоре «дочку» Роспотребнадзора

РИА «Новый День» 30 декабря 2019 года опубликовало материал с заголовком «Антимонопольщики уличили мэрию Екатеринбурга в сговоре с Роспотребнадзором при подготовке к ЧМ-2018». В новости сообщалось о возбуждении административного дела Управлением ФАС по Свердловской области из-за закупки ларвицидной обработки набережной Исети при подготовке города к ЧМ-2018.

Роспотребнадзор возмутился текстом и потребовал опровержения несоответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию структуры. В тексте говорится о деле, которое УФАС возбудила в отношении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», некоммерческой организации, входящей в структуру Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Однако дважды в материале название ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» было заменено на «Роспотребнадзор». В соответствии с требованием Роспотребнадзора редакция сообщает: претензии антимонопольщиков касаются не Роспотребнадзора, а его «дочки». Мы исправили два предложения, на которые указал Роспотребнадзор в своем требовании.

Их следует читать так:

«чиновники так сформулировали задание в очистке прибрежной зоны Исети от комаров, что заявиться смогла только «дочка» Роспотребнадзора»;

«дочка» Роспотребнадзора получила за работу около 300 тысяч рублей».

Добавим, администрация Екатеринбурга пыталась оспорить решение УФАС в Арбитражном суде Свердловской области и проиграла. Сейчас рассматривается апелляционная жалоба. Чем закончится спор, из-за которого структура, подведомственная Роспотребнадзору, оказалась замешана в деле о нарушении конкуренции, «Новый День» сообщит.

В своем требовании Роспотребнадзор требует разместить опровержение «в одном из ближайших номеров газеты на первой полосе на информационном сайте РИА «Новый День». Однако редакция не располагает газетой и, соответственно, ее первой полосой, поэтому опровержение размещается на информационном сайте.

Екатеринбург, служба информации

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