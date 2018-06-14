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Четверг, 14 июня 2018, 22:50 мск

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Сегодня в Кольцово прибыл прямой рейс из Каира с футбольными фанатами (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в екатеринбургском аэропорту приземлился прямой борт из Каира, который привез 138 человек – в том числе несколько групп болельщиков, среди которых подавляющее большинство – молодые парни, но есть и дети, и девушки.

Сборная Египта завтра сыграет со сборной Уругвая на «Екатеринбург Арене», открыв тем самым серию из четырех матчей Чемпионата мира по футболу – 2018, которые будут сыграны в уральской столице.

Фанаты из Египта

Небольшие группы египтян уже прилетели в город раньше, разными самолетами и группами. Они и предупредили собирающихся на FIFA друзей об уральской погоде – сегодня теплую одежду никто не забыл. Но, по традиции, прилетевшие кутаются в национальные флаги.

Египетские фанаты очень эмоциональны и дружелюбны: они удовольствием демонстрировали встречавшей их прессе дуделки и пели «Мо Салах!».

Всего египетских болельщиков сейчас в Екатеринбурге более 4 тысяч. Прибывшие болельщики спешили заехать в отели и отправиться смотреть первую игру FIFA в фан-зону в ЦПКиО. Матч Египет – Уругвай состоится завтра в 17 часов.

Журналист из Египта

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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