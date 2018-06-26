Мексика vs Швеция: в Екатеринбурге готовятся к последнему матчу ЧМ-2018 (ФОТО)

В Екатеринбурге готовятся к заключительному для нашего города матчу Чемпионата мира по футболу – 2018. На поле главной спортивной площадки выйдут сборные Мексики и Швеции. Болельщики обеих команд славятся яркими шествиями и карнавалами, а также горячей поддержкой своих футболистов с трибун, так что матч обещает быть по-настоящему зажигательным и интересным.

Сегодня же обе сборные проводят предматчевые тренировки. Первыми на поле «Екатеринбург Арены» вышли шведы.

Для них, передает корреспондент «Нового Дня», предстоящая игра куда важнее, чем для их соперников. Дело в том, что на счету мексиканцев уже две победы в турнире. Они совершили маленькое чудо, переиграв в первом матче сборную Германии со счетом 1:0, а затем расправились с Южной Кореей со счетом 2:1. У шведов тоже на счету два матча, но только одна победа ‒ против Южной Кореи со счетом 1:0. А вот немцам подопечные Янне Андерсона проиграли со счетом 2:1. Поэтому для Швеции игра в Екатеринбурге может стать последней на ЧМ-2018, в отличие от мексиканцев.

Янне Андерсон

Впрочем, держатся скандинавские парни довольно оптимистично. «У нас есть хорошее предчувствие. Мы показали, что можем играть с чемпионами и держать темп на высоком уровне в течение всего матча, за исключением последних десяти секунд (имеется в виду матч против Германии, ‒ прим. ред.). У нас есть все для победы, хотя мексиканцев мы уважаем. Это мастеровитая команда», ‒ сказал главный тренер шведов Янне Андерсон.

Капитан сборной Андреас Гранквист отметил, что мексиканцы очень техничны и хороши в контратаках, однако напомнил, что шведы сильны в противоборствах в воздухе, в том числе благодаря росту. «Такие детали могут определять ход матча, и мы сделаем все возможное. Если будет возможность проявить себя в стандартах, проявим обязательно», ‒ сказал он.

Андреас Гранквист

Главный тренер сборной согласился, что Мексика тоже хороша в стандартах, но высокий рост скандинавов может стать преимуществом для сборной Швеции.

Кроме того, он сообщил, что болельщики и журналисты не увидят завтра серьезных перестановок в составе команды. «Иногда вы довольны заменами, иногда нет. Но мы не делимся с остальным миром всем тем, что делаем в команде. Те, кто вышел на поле, – это люди, готовые к игре, они заменяют тех, кто устал. Но я не буду ни с кем советоваться, кого выпускать, а кого нет, и решать буду сам», ‒ отрезал Андерсон.

Добавим, что тренировка сборной Мексики тоже пройдет сегодня, но уже в 18:00. Однако латиноамериканцам придется отправиться на дополнительное поле на Уралмаше, тренировка пройдет на «СКБ-Банк-Арене». Это связано с тем, что газону «Екатеринбург Арены» необходимо время на восстановление перед игрой.

Сама же игра, напоминает корреспондент «Нового Дня», назначена на 19:00 27 июня, после чего чемпионат мира по футболу для Екатеринбурга станет страницей истории.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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