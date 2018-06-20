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Среда, 20 июня 2018, 20:19 мск

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Звезды сборной Франции провели тренировку на поле «ЕКатеринбург Арены» (ФОТО)

Сборная Франции провела первую тренировку в Екатеринбурге перед игрой с командой Перу во втором туре Чемпионата мира по футболу. «Трехцветные» прилетели в уральскую столицу сегодня днём, заселились в отеле «Хилтон» и спустя пару часов приступили к занятиям. На поле вышли Антуан Гризманн, Киллиан Мбаппе, Поль Погба и другие известные игроки – звёзд в сборной Франции на этом ЧМ предостаточно.

На предматчевой пресс-конференции капитан команды Уго Льорис, который завтра проведёт сотый матч за национальную сборную, поделился своими эмоциями и ожиданиями от предстоящей игры с Перу.

«Я очень горжусь, что проведу сотый матч, это символическая цифра. Но это не имеет значения, потому что мы только начали играть на Чемпионате мира. Чувствуем, что мы сейчас намного ближе к завоеванию титула ( чем четыре года назад – прим. ред.), поэтому ничто другое не играет роли. Но нам важно повышать качество своей игры. Перу – это крепкая команда, они активные ребята, и они очень гордятся своей страной. В матче с Данией они заслуживали лучшего. Конечно, проигрыш отрицательно сказывается на атмосфере в команде. Для Перу это последний шанс выйти из группы, и они завтра будут максимально выкладываться. Но мы готовы к такому напору», – сказал на предматчевой пресс-конференции Уго Льорис.

Тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что еще не определился с составом команды на завтра. Журналисты спросили, будет ли он использовать в игровой схеме трёх нападающих, включая Оливье Жиру, который восстанавливается после травмы. «Увидите завтра», – коротко отметил наставник «трехцветных». Также Дешам дал характеристику соперникам из Перу.

«У них есть хорошие игроки в атаке, быстроногие футболисты. В последних матчах они пропустили три мяча, два из которых были со стандартов. У Перу есть атакующие способности, но, как и все латиноамериканские команды, они не всегда хорошо обороняются. Но если они завладели мячом, то используют его умело».

Напомним, в первом туре группового этапа ЧМ сборная Франции обыграла Австралию со счётом 2:1, а перуанцы потерпели поражение от Дании с итоговым результатом 0:1. В Екатеринбурге французам предстоит побороться за возможность занять первое место в группе С, а Перу нужна победа, чтобы продолжить участие в турнире.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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