Это не дождь, это слезы перуанцев: в Екатеринбурге прошел самый эмоциональный матч ЧМ-2018

На «Екатеринбург-Арене» сегодня прошел, пожалуй, самый эмоциональный матч в раках Чемпионата мира по футболу-2018. Перуанские болельщики, которые были в абсолютном большинстве по сравнению с группой поддержки французской сборной, устроили настоящий праздник на грани карнавала на улицах холодной уральской столицы.

Они так «зажгли» все вокруг своим настроением, что даже неприветливая погода сделала скидку – до начала матча стало ясно, обещанного синоптиками ливня не случилось.

Игра началась под оглушительный рев – все благодаря тем же перуанским болельщикам, которые заполнили весь стадион. Французских фанатов не было слышно вовсе.

Перуанцы, которых трибуны гнали вперед, смело шли в атаку с первых минут и на короткое время завладели инициативой. Но французы быстро оправились. Уже на 10 минуте опасно пробил Гризманн, но мяч пролетел далеко от штанги.

Первый стандарт французов был исполнен под оглушительный свист, перуанцы яростно боролись за выгодную позицию в штрафной. Ожесточенная борьба на поле вылилась в первое нарушение – желтую карточку получил французский полузащитник Матюиди. И это стал один из первых «горчичников», обильно раздаваемых сегодня главным арбитром. На 23 минуте желтую получил капитан перуанцев Паоло Герреро – уронил француза и очень долго спорил с судьей.

Еще один шанс был у Перу на 30 минуте, тот самый Герреро оказался один перед воротами Льориса и пробил, но французский вратарь легко поймал мяч.

А вот французам удалось размочить счет чуть ли не в следующей контратаке. В борьбе с перуанскими защитниками Оливье Жиру пробил по воротам, мяч отскочил рикошетом к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе, который добивал уже в пустые ворота – вратарь не успевал накрыть мяч.

Перуанские болельщики запели, поддерживая свою команду, но уже не так воодушевленно. В это же время на небо набежал тучи, солнце скрылось. В концовке тайма опасно бил французский защитник Лукас Хернандес, попав прямо во вратаря, но мяч отскочил, не залетев в ворота.

Во втором тайме перуанцы выпустили Фарфана и Сантамарио, и команда, казалось, с новыми силами бросилась на штурм ворот Франции. Акино пробил издалека, но мяч попал в штангу. Французы тоже не успокоились на одном забитом голе, и на 55 минуте подали опасный угловой, хотя им все больше приходилось обороняться, чем нападать.

На 72 минуте перуанцы имели отличный момент, когда Карильон получил мяч в штрафной и отдал пас Фарфану, но тот бил уже с острого угла и потому попал только с внешней стороны сетки ворот французов. Напоследок француз Поль Погба получил «горчичник» за подножку Фарфану. Еще один шанс был у капитана перуанцев Герреро, который бил штрафной, но мяч ушел в руки вратарю.

К основному времени было добавлено 4 минуты, но перуанцам так и не удалось ничего противопоставить французам. С финальным свистом красно-белый стадион разочарованно гудел, а болельщики рыдали, выходя с трибун. Тут же пошел и дождь, который сочувствующие российские поклонники футбола назвали «слезами перуанцев», для которых большой футбол закончится на групповом этапе. Грустные толпы шли от стадиона по гостиницам и отелям, а массового ликования не случилось – не набралось французов, чтобы устроить праздник на улице. Да и дождь не располагал.

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека, был заметно расстроен, сказав, что ожидал другого результата. Но он не стал упрекать своих игроков. «Мы не жалели сил на поле, мы полностью выложились в двух матчах. Мы попытались сделать все возможное. Но в сегодняшней игре Франция заслужила победу. Но это станет очень полезным уроком для нас. Мы всегда играем амбициозно, и любим футбол. С течением времени участие в чемпионате мира может стать залогом нашего развития. Мне кажется, национальная сборная перу вступают в новую фазу. У нас большая поддержка, также есть и частная поддержка, друзья. Мы собрали в команде молодых футболистов. Сейчас они уже понимают, что такое выступать за свою на страну на чемпионате мире. Все это означает рост и светлое будущее для сборной Перу», – сказал он.

Отдельно Гарека рассказал и про капитана своей сборной. «Герреро сделал все, что мог. Он отсутствовал в сборной в течение 8 месяцев в связи с дисквалификацией. Это перерыв оказался неполезным для него. Если бы он играл с нами раньше, он был бы лучше подготовлен. Но я желаю ему удачи и надеюсь, что его ситуация разрешится как можно скорее (тренер имел виду разбирательство с допингом, сказав, что считает это нелепой случайностью, прим. ред.). Он выдающийся футболист», – добавил он.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам отметил, что удовлетворен выходом в плей-офф, но пожурил своих футболистов за провалы в атаке во втором тайме. «Не только наша оборона была хороша сегодня, но и наступление было на высоте, мы компактно играли. Хотя и Перу прекрасно проявили себя сегодня. Мы не можем побеждать всегда со счётом 25:0. Это чемпионат мира, и это сложные игры. Мы хорошо защищались. Проблема была в том, что мы захватывали мяч, но упускали его. У нас две победы, прекрасный счёт. Но мы выйдем в третьем матче, чтобы победить и в нем. Я никогда бы не удовлетворился вторым местом в группе. Это не моя философия, мы играем так, чтобы выйти на первое место. А потом посмотрим, какой соперник нам достанется», – подчеркнул он.

Киллиан Мбаппе, который был признан лучшим игроком матча, сказал, что рад победе и почувствовал себя счастливым после своего гола. «Чемпионат мира – это сон для каждого футболиста. Это была мечта, и я надеюсь что гол будет не единственным», – заявил он.

Также Дешам поздравил сборную России. «Они прекрасно стартовали с хорошей победы над Саудовской Аравией. И это источник большого энтузиазма. Это очень хорошо для России как страны – организатора ЧМ. Хотя это не означает, что они далеко зайдут в турнире. Потому что дальше соперники будут все сложнее», – спрогнозировал он.

Екатеринбуржцев, напомним, ждут еще два матча. И, вероятно, что они пройдут при более приятной для футбольного боления погоде. В воскресенье, когда на поле «Екатеринбург-Арены» выйдут сборы Японии и Сенегала, обещают летние +28. Аналогичную погоду ждут и в среду, 27 июня, когда в Екатеринбурге пройдет последний для Урала матч ЧМ-2018 – между Мексикой и Швецией.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцев, Семен Саливанчук

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