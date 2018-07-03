Медики: в дни матчей сборной России число обращений в скорую падает

Врачи Екатеринбурга рассказали, как им пришлось работать во время проведения Чемпионата мира по футболу – 2018. Как выяснилось, на стадионе в дни игр, в среднем, было по 40 обращений. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции замминистра здравоохранения Елена Чадова. Исключением стал матч между Швецией и Мексикой. К врачам, дежурившим на стадионе, обратились 65 человек. «В основном, это не болельщики – видимо, они были заняты матчами – а персонал и волонтеры», – сообщила она.

Информацию подтвердила и ее коллега из горздрава Татьяна Савинова. Она рассказала, что в фан-зоне было по 5-6 обращений в дни трансляций матчей, но показатель увеличивался до 10-12 обращений во время игр сборной России. Она связала это с большей загруженностью площадки в ЦПКиО. Однако был и положительный момент. «Мы заметили, что в дни игр сборной РФ обращаемость в скорую снижается на 10%. То есть в среднем в Екатеринбурге 1300 звонков на «03» в день, а в дни матчей снижалось до 1000. Такие наблюдения были и у сочинских коллег», – сказала она.

По словам представителей минздрава и горздрава, в основном, тяжелых случаев не было – в первые два матча к врачам обращались замерзшие болельщики из Перу и Египта, когда же наступила жара, люди чаще стали жаловаться на обмороки, мозоли, повышенное давление, и другие легкие состояния. Госпитализация же за все дни матчей потребовалась восьмерым – и болельщикам, и волонтерам. Все пострадавшие уже были выписаны. По словам г-жи Чадовой, японскому болельщику – единственному, кому потребовалась койка в наркологии, – очень понравился уровень местной медицины и особенно больничная еда.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.18

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