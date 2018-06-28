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Четверг, 28 июня 2018, 10:27 мск

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Первые итоги ЧМ в Екатеринбурге: приехали около 100 тысяч человек

Около 100 тысяч человек посетили Екатеринбург в дни проведения игр чемпионата мира по футболу.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, об этом заявил сегодня на заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев. «К нам приехали спортсмены, болельщики, журналисты, просто туристы из самых разных частей света: по самым предварительным данным, это порядка 100 тысяч человек», – сообщил он.

Фан-зону в парке имени Маяковского, по его словам, посетили около 150 тысяч человек.

Напомним, в Екатеринбурге прошло четыре матча ЧМ-2018. Сборная команда Египта уступила Уругваю со счетом 0:1. Франция обыграла Перу со счетом 1:0, зато красочное многотысячное шествие перуанцев запомнится екатеринбуржцам надолго. Япония и Сенегал порадовали болельщиков динамичной игрой, которая закончилась вничью – 2:2. И, наконец, вчера сборная Швеции разгромила мексиканцев – 3:0.

Екатеринбург, служба информации

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