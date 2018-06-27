Яркая точка: Екатеринбург провожает Чемпионат мира по футболу (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург сегодня прощается с Чемпионатом мира по футболу – 2018. Все четыре матча, отведенные уральской столице, завершились. К большому сожалению большинства жителей города. Даже те, кто проклинал футбол за перекрытые дороги, пробки, неудобства, в конце концов прониклись спортивным духом, и полюбили ту атмосферу, в которой город жил целых две недели. Прохожие сравнивали улицы с прогулочными бульварами южных средиземноморских курортов, где люди отдыхают, улыбаются и веселятся. Уже завтра утром это станет только страницей в истории Екатеринбурга.

Пока же город будет отмечать победу сборной Швеции, ведь матч, помимо того, что последний, получился по-настоящему ярким, живым и очень эмоциональным. Причем с самого старта – на первой же минуте Гальярдо получил желтую, в прыжке сбив с ног противника. Шведы били штрафной, однако упустили момент, мяч ушел к их воротам, отбитый вратарем. И стадион запел – на испанском языке, а трибуны стали напоминать ржавые баржи, густо облепленные морскими водорослями, качающимися в такт волнам. Зелено на рыжих трибунах «Екатеринбург Арены» было от болельщиков сборной Мексики. Шведские же фанаты были в меньшинстве.

На пятой минуте матча били штрафной уже мексиканцы, но тоже безуспешно. Зато игра стала заметно жестче – больше толчков, подножек, контактов. Впрочем, арбитр не спешил раздавать «горчичники». И на 17-й минуте случился опаснейший момент у ворот Швеции, когда ее игроки потеряли мяч из-за неточного паса. Повезло – матч чудом не попал в цель. Спустя минуту на контратаке чуть было не наказал мексиканцев Форсберг. Видимо, на матче заработал закон парных случаев.

Словно в подтверждение этому на 26-й минуте желтую получил швед Ларссон за атаку в воздухе. Еще спустя несколько минут случился первый в Екатеринбурге видеопросмотр. Мяч попал в руку Эрнандесу, но пенальти назначен не был. К концовке первого тайма ворота соперников оказались нетронутыми, хотя статистика показала, что преимущество было все же за шведами, которым победа в матче была нужнее – для выхода в плей-офф.

Ситуация кардинально переменилась во втором тайме. Неизвестно, что говорил своим игрокам в раздевалке тренер Анне Андерсон, но это сработало. Почти сразу же, обойдя защитников Мексики, Людвиг Августинсон забил свой первый гол на турнире. После чего шведы воодушевились и пошли вперед, а мексиканцы усилили давление, показывая все больше жестких приемов. На 55-й минуте был выведен из строя 7-й номер шведов Ларссон, его сменил Густав Свенсон. Спустя три минуты бригада медиков снова готова была выйти на поле на помощь шведам, а затем еще раз. Болельщики латиноамерианцев негодовали и кричали «Симулянт!». Но арбитр с ними не согласился, и Морено получил «желтую», а в придачу принес пенальти.

Мексика – Швеция. Пенальти

И это 2:0! Капитан Андреас Гранквист точно пробил в верхний угол, не оставив шансов Мексике. И вновь нарушение мексиканцев. Сразу после этого вместо Гальярдо выходит Фабиан, но нарушения в отношении шведов не прекращаются. Опять на поле игрок сине-желтых. Трибуны уже просто беснуются.

Мексиканцы бегут в атаку, но мяч летит мимо ворот. Ещё минута – и замена у шведов. Травмированного Маркуса Берга уводят врачи команды, выходит Исаак Киссе Телин. Кажется, мексиканцы готовы отыграться, на 70-й минуте они зарабатывают шанс забить с помощью штрафного, но мяч летит мимо. «Мехико!», – уже разрывается и орет стадион. Но удар головой – и мимо! Атмосфера на «Екатеринбург Арене» все напряженнее. Ещё штрафной бьют шведы, которые определенно лучше сегодня смотрятся в стандартах, но третий гол забивают не они. От Альвареса он уходит в свои же ворота. Три – ноль!

Вместо Гвардадо выпускают Корону. Остается около 15 минут до конца игры. Но болельщики Мексики, кажется, все ещё не верят в поражение. На матче больше 33 тысяч зрителей, и большая часть – поддерживают Мексику. Но уже спокойные шведы готовят третью замену, уходит Экдаль, выходит Хильемарк, а тем временем мексиканцы бьют штрафной, но попадают прямо в стенку.

Еще одна попытка атаки, и мяч снова летит мимо, хоть момент и был невероятно опасен. Буквально за пару минут желтую карточку получает Мигель Лайин , кажется, мексиканцы решили вывести из строя как можно больше скандинавов, раз уж не выиграли. Но тут арбитр дает «горчичник» шведу Люстигу. Плюс последняя замена у Мексики, но это не спасает.

Болельщики в ярости. На поле летят бутылки. Еще несколько мгновений – и финальный свисток. Сборная Швеции в плей-офф Чемпионата мира по футболу – 2018, как и их противник по сегодняшнему матчу. А вот Южная Корея, несмотря на то, что команда умудрилась обыграть действующих чемпионов – Германию, – вместе с немцами будет сегодня паковать чемоданы.

Сейчас на улицах Екатеринбурга, который прощается с ЧМ-2018, начнутся прощальные гуляния. Советуем тем, кто еще не побывал в гуще событий, непременно прогуляться до Вайнера и успеть ухватить атмосферу мундиаля за хвост.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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