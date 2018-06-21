Перуанские болельщики устроили многотысячное шествие к стадиону в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Тысячи перуанцев собрались в центре Екатеринбурга, чтобы устроить яркое и зажигательное шествие в поддержку своей сборной. Фанаты организованной колонной, с барабанами и трубами, прошагали от Дворца молодежи до стадиона, где в 20.00 начнется матч ЧМ между Францией и Перу.

Шествие перуанских болельщиков

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция заблаговременно перекрыла проспект Ленина, чтобы обеспечить свободный проход иностранным гостям. На короткое время улицу полностью заполнили красно-белые цвета – все южноамериканские болельщики оделись в форму своей команды. На «Екатеринбург Арене» сегодня ожидается не менее 20 тысяч перуанцев, французов будет значительно меньше. Фанаты «трехцветных» решили не устраивать отдельного шествия, они добираются на стадион небольшими группами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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