Матч Египет – Уругвай в Екатеринбурге проходит при полупустых трибунах (ФОТО, ВИДЕО)

Нижние ярусы центральных трибун «Екатеринбург Арены» оказались незаполненными во время матча Чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая. Основная масса болельщиков расположилась на боковых трибунах, передает корреспондент РИА «Новый День».

Болельщики матча Египет – Уругвай

На стадионе присутствует несколько тысяч уругвайцев, но египетских фанатов куда больше – это ощущается и по шумовой поддержке во время игры. Также очень много российских любителей футбола.

Много пустых мест на центральных секторах, куда продавались самые дорогие билеты. Цена составляла до нескольких десятков тысяч рублей. Множество болельщиков и любителей футбола, не сумевших попасть на матч, пишут расстроенные комментарии в соцсетях. Они не смогли купить билеты, потому что те кончились, и пустые трибуны удивляют людей.

Высказываются и предположения, что туристов из южных стран могла отпугнуть уральская погода – сегодня в Екатеринбурге всего +13 градусов тепла.

Добавим, что после первого тайма в матче между Египтом и Уругваем пока ничья, ни одна из команд за 45 с лишним минут не отметилась голом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 15.06.18

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