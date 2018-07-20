Виновными в пустых трибунах на «Екатеринбург-арене» назвали египтян

В оргкомитете «Россия-2018» разобрались, почему на первом матче Чемпионата мира в Екатеринбурге остались пустые трибуны. Места, оставшиеся свободными, были для болельщиков из Египта.

О том, что именно из-за египтян на стадионе остались пустые места, рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Спорт-экспресс». По его словам, египтяне купили билеты, но не смогли добраться до города. «Что поделать, если билет был выкуплен и получен, но человек в результате не пришел? Как можно заблаговременно предусмотреть такое? Это носило локальный характер на матче Уругвай – Египет, дальше все было в порядке. Стадионы заполнялись на 98 процентов. В общей сложности матчи турнира посетили 3 миллиона 30 тысяч человек», – прокомментировал Сорокин.

Напомним, на первом матче в Екатеринбурге телекамеры показывали пустые трибуны – остались незаполненными несколько тысяч мест. «ФИФА проанализировала ситуацию на матче в Екатеринбурге, и мы можем подтвердить, что она главным образом связана с неявкой определенных зрителей из всех клиентских групп. Операционных проблем, которые могли бы помешать болельщикам попасть на стадион, выявлено не было, и, как уже сообщалось, на матч в общей сложности было распределено 32 278 билетов», – комментировала ранее пресс-служба ФИФА.

На матче Египет – Уругвай присутствовало 27 015 болельщиков. Официальная вместимость «Екатеринбург Арены» на время проведения Чемпионата мира – 33 тысячи человек.

Болельщики из Египта

Екатеринбург, служба информации

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