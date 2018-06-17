Определенные зрители не пришли: ФИФА выяснила причину полупустых трибун на матче в Екатеринбурге

Международная федерация футбола объяснила ситуацию с полупустыми трибунами на матче Египет-Уругвай, который прошел в Екатеринбурге 15 июня. Несмотря на объявление о продаже всех билетов на игру, на центральных секторах было много свободных мест.

«ФИФА проанализировала ситуацию на матче в Екатеринбурге, и мы можем подтвердить, что она главным образом связана с неявкой определенных зрителей из всех клиентских групп. Операционных проблем, которые могли бы помешать болельщикам попасть на стадион, выявлено не было, и, как уже сообщалось, на матч в общей сложности было распределено 32 278 билетов», – приводит заявление пресс-службы ФИФА издание Чемпионат.ком. Каким компаниям и партнерам были проданы билеты, федерация умалчивает.

Добавим, что на матче Египет – Уругвай присутствовало 27015 болельщиков. Официальная вместимость «Екатеринбург Арены» на время проведения Чемпионата мира – 33 тысячи человек. Стадион был реконструирован за 12 миллиардов рублей специально к международному турниру.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.06.18

ФИФА экстренно продает билеты на матч Франция – Перу в Екатеринбурге. / Нашествие иностранных болельщиков, скандал на матче ЧМ и предвыборные муки – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Иностранные болельщики проигнорировали официозные турплощадки в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»