ФИФА и оргкомитет выясняют, куда делись 5 тысяч болельщиков на матче Египет – Уругвай в Екатеринбурге

ФИФА проведет расследование причин низкой явки болельщиков на матч Египет – Уругвай, который прошел в Екатеринбурге накануне, 15 июня. На игре присутствовало 27 015 болельщиков, тогда как стадион вмещает 33 тысячи человек. Во время телевизионной трансляции игры центральные сектора «Екатеринбург Арены» были полупустыми, что неприятно удивило футбольных фанатов по всему миру.

«Можем подтвердить, что на матч Уругвай – Египет в Екатеринбурге было выделено 32 278 билетов, а вместимость стадиона составляет 33 061 место. Мы выясним причины, по которым зарегистрированная посещаемость не соответствовала количеству билетов. Факторов может быть много», – приводит The Telegraph слова представителя ФИФА.

Спортивные издания отмечают, что посещаемость матча между сборными Египта и Уругвая была худшей на чемпионатах мира за последние восемь лет. Предыдущий антирекорд был установлен на ЧМ-2010 в ЮАР, когда на игру Новой Зеландии со Словакией в южноафриканском городе Клустенбурге собралось чуть более 23 тысяч зрителей. После этого в финальных стадиях чемпионата мира не фиксировалась более низкая аудитория, чем в Екатеринбурге.

Стоит отметить, что полупустые трибуны вызвали бурю негодования у российских болельщиков, которые хотели бы купить билеты, но их не оказалось в наличии. На ситуацию поспешили отреагировать местные власти.

Губернатор Евгений Куйвашев на гневные комментарии в Instagram ответил: «Мне было немного обидно видеть пустые места, но я тут не обладаю полномочиями и необходимой информацией: билетами занимаются наши партнеры из FIFA. В любом случае, заполняемость стадиона составила более 80%, боковые и верхние трибуны были заполнены почти под завязку. Болельщики получили огромное удовольствие от игры. Надо учитывать и то, что все-таки внимание к командам Уругвая и Египта не такое большое, как к некоторым другим сборным. В будущем нас ждут игры Мексики, Швеции, Франции. Думаю, людей на стадионе будет достаточно».

Администрация Екатеринбурга направит официальный запрос в ФИФА для разъяснения ситуации с полупустыми трибунами на матч ЧМ. «Многие жители Екатеринбурга, к сожалению, не смогли приобрести билеты на матч сборных Египта и Уругвая. Горожане готовы купить места всех ценовых категорий на три другие встречи команд, которые пройдут в уральской столице в ближайшие две недели. Мы рассчитываем, что ФИФА примет решение в пользу болельщиков», – заявил сити-менеджер Александр Якоб.

Напомним, в Екатеринбурге состоятся еще три матча ЧМ. 21 июня сыграют сборные Франции и Перу, 24 июня встретятся Япония и Сенегал, 27 июня сразятся Мексика и Швеция.

Екатеринбург, служба информации

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