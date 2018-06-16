ФИФА экстренно продает билеты на матч Франция – Перу в Екатеринбурге

На сайте ФИФА появились в продаже билеты на матч между сборными Франции и Перу, который состоится в Екатеринбурге 21 июня. Их стоимость варьируется от 6300 до 12600 рублей, места располагаются на центральных трибунах стадиона. Стоит отметить, что сегодня утром тикеты на этот матч были недоступны.

Напомним, вчера на поле «Екатеринбург Арены» сыграли команды Египта и Уругвая – это был первый матч чемпионата мира, который принял город. Несмотря на огромный ажиотаж, на футбол пришли 27 тысяч болельщиков, тогда как билетов, по данным оргкомитета «Россия-2018», было продано 32 тысячи. Всего екатеринбургский стадион вмещает 35 тысяч человек. Картинка телевизионной трансляции матча получилась неприглядной – на центральных секторах было пусто, что вызвало возмущение футбольных фанатов по всему миру. ФИФА начало собственное расследование причин низкой явки на матч.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.06.18

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