Пропавшие болельщики, прибереженный на потом Салах и неудачливый Суарес: как прошел первый матч ЧМ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня прошел матч между сборными Египта и Уругвая. Он стал вторым по счету в российском Чемпионате мира по футболу-2018 и первым для уральской столицы. К счастью, погода не подвела – было прохладно, зато светило солнце и обошлось без ужасного ветра и дождя.

За час до игры люди стали подниматься на трибуны. Их развлекали местные телеведущие. Предлагали, например, спеть всем стадионом караоке на арабском языке. Пели, понятное дело, только египтяне. Уругвайцы тоже «грянули», но уже «а капелла». Вышло тоже неплохо.

Церемония открытия первого матча на «Екатеринбург Арене» была незатейливой – на поле развернули логотип российского ЧМ, флаги обеих стран, прозвучали гимны. Игра началась.

С первых минут, казалось, что преимущество на стороне Египта, хотя в стартовом составе не оказалось главной звезды – Мохаммеда Салаха.

Команда быстро захватила инициативу в матче и даже оказывала давление на более именитых соперников из Уругвая. Футболисты Селеста отвечали опасными контратаками и угловыми, но не добились успеха.

К середине первого тайма время владения мячом было примерно одинаковое, но, несмотря на хорошие моменты с обеих сторон, голов не было. Не порадовал болельщиков даже «барселонец» Луис Суарес. Хотя несколько раз он был близок к тому. На перерыв команды ушли при счете 0:0, что, кстати, совершенно устраивало российских болельщиков (Египет и Уругвай – соперники команды Станислава Черчесова по группе А).

Фанаты из Египта явно ожидали, что во втором тайме тренер выпустит на поле Мо Салаха. Но во всех трех заменах обошлись без него. Звездный форвард грустил на скамейке, хотя всякий раз, когда камера показывала его лицо, стадион взрывался от восторга. Египетские болельщики приветствовали его громче, чем всю команду вместе взятую.

При этом игра стала более активной – уругвайцы прибавили, но египтянам удавалось сдерживать натиск. На 73 минуте Суарес вновь имел великолепный шанс открыть счет в матче, но запутался в ногах защитника и мяч пролетел мимо ворот. Спустя десять минут мог отличится еще один звездный форвард бело-голубых – Эдисон Кавани, но пробил чуть дальше створа.

Сказалось ли то, что египтяне не чувствовали поддержки своего лучшего нападающего, или же конец поста Рамадана (сегодня мусульмане празднуют Ураза-Байрам), но в концовке сборная Уругвая полностью завладела инициативой, и после серии ударов мяч, отлетевший от ноги защитника Хосе Хименеса, достиг цели.

Главный тренер египтян Эктор Купер, впрочем, объяснил, что команда показала себя в матче хорошо. И даже опроверг слухи о том, что на физподготовке футболистов мог сказаться пост. «Он не очень на нас повлиял, игроки к этому привыкли, – сказал он на послематчевой пресс-конференции. – Нам не хватало точности, особенно в воздухе. Было 4 или 5 эпизодов, когда не хватало финального касания для гола. Что касается Салаха, то он для нас очень важный игрок, но важно как играет вся команда. Она должна играть хорошо, и Египет – именно такая команда. Если выйдет Салах, может, что-то и будет по-другому. На следующем матче, когда он будет играть, он это покажет».

После Купер еще раз подчеркнул, что Салаха, выход которого на сегодняшний матч он еще вчера оценивал с вероятностью почти 100%, просто приберегли для хозяев чемпионата. «На тренировке мы должны были убедиться, провести более глубокое обследование, чтобы понять, есть ли хоть малейшее сомнение, что Мо может получить удар, упасть, что в итоге приведет к травме. Поэтому мы решили не выпускать его, осознавая, что мы хотим рассчитывать на него на матче с Россией», – добавил Купер.

Тренер команды Уругвая Оскар Табарес тоже прокомментировал игру главной звезды своей сборной. Журналисты спросили, почему у Суареса «не шла» игра. «Мы бы и без него хорошо провели игру. Что у него шло не так сегодня, не знаю, не хочу спекулировать. У всех великих футболистов – Месси или Пеле – бывали матчи, которые не клеились. Но 2-3 возможности для гола у него были, а то, что эти мячи не были забиты, это заслуга вратаря», – сказал тренер.

Вратарь команды Фернандо Муслера объяснил, что это была «сложная победа, но отличный матч».

«У нас было достаточно терпения. Это дебют, в котором не всегда удается сыграть на 100%, но мы выиграли и это самое важное. Чемпионат мира – это короткий турнир, нужно работать в каждом матче, пытаться выиграть. Мы хорошая команда, очень компактная, умеем двигаться и с нами непросто играть».

Автор единственного гола во встрече Хосе Хименес на вопрос о том, не расстроило ли игроков, что на трибуне было мало болельщиков из Уругвая ответил: «Нет-нет. Мы очень далеко ехали, и вообще из Уругвая сложно доехать, до сюда, может быть поэтому на трибунах наших болельщиков было меньше. Но мы этого не заметили».

Отметим, что сборная Уругвая заняла второе место в группе А. Первую строчку по-прежнему удерживает сборная России, одержавшая вчера крупную победу над Саудовской Аравией.

Как отмечает корреспондент «Нового Дня», сейчас многих болельщиков Уругвая можно встретить в центре Екатеринбурга в барах и пабах – они празднуют первый и удачный матч своей команды на Чемпионате мира-2018.

Что до российских поклонников футбола, то они пытаются разобраться с пустыми трибунами, за которыми наблюдали с экранов телевизора. Особенно это касалось центральных секторов, ближайших к полю. Действительно, незанятых мест было очень много – хотя множество людей, мечтавших попасть на домашний мундиаля, не смогли купить билеты, потому что они были распроданы. К концу матча было объявлено – на игре присутствуют 27 тысяч 015 человек.

При том, что стадион рассчитан на 35 тысяч человек. По версии оргкомитета «Россия-2018», было продано только 32 тысячи билетов, но куда пропали пять тысяч человек, которые потратили немалые деньги, чтобы увидеть большой футбол своими глазами, ответа нет. Зато версий – множество. Одни сетуют на плохую погоду, мол, болельщики не пришли, потому что побоялись замерзнуть. Другие – на некие недолетевшие из-за той же погоды чартеры из Уругвая. Но сколько самолетов должны были развернуться на подлете к Уралу? Минимум 10-20. Третьи выдвинули версию, что вмешались силовики – известно, что некоторым болельщикам, купившим билеты на матче, ФСБ отказала в выдаче Fan ID, но чтобы таких несчастливцев было 5 тысяч человек, представляется неправдоподобным. По четвертой версии, во всем оказались виноваты перекупщики, которые не успели сбыть дорогие билеты, от того на трибунах и образовались «проплешины». Впрочем, с учетом того, как была организована продажа билетов – с лотереей на право их выкупа, с несколькими этапами реализации, – это тоже не очень похоже на правду. Куда более состоятельной кажется пятая версия – дорогие билеты и спонсорские ложи держали до последнего, чтобы отдать каким-то важным персонам или дорогим гостям, которых просто оказалось не так много. Так или иначе, но, вероятно, ФИФА и оргкомитету придется озвучить какую-то свою версию.

Напомним, что следующий матч в Екатеринбурге пройдет в четверг, 21 июня. На поле выйдут сборные Франции и Перу. Кстати, в этот день ожидается теплая погода – выше +20 градусов днем. Остается надеяться, что неморозоустойчивые болельщики все-таки воспользуются купленными билетами и весь мир больше не будет удивляться пустым трибунам «Екатеринбург Арены», специально перестроенной и увеличенной ради ЧМ-2018.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 15.06.18

Уругвай обыграл Египет в матче ЧМ в Екатеринбурге. / На матч продали 32 тысячи билетов, но пришли 27 тысяч зрителей – оргкомитет Россия-2018. / Матч Египет – Уругвай в Екатеринбурге проходит при полупустых трибунах (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

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