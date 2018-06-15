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Пятница, 15 июня 2018, 15:36 мск

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Футбольные болельщики добрались до «Екатеринбург Арены» (ФОТО)

В Екатеринбурге через полтора часа начнется второй матч Чемпионата мира по футболу – 2018. На поле выйдут сборные Египта и Уругвая. Болельщики обеих команд и поклонники футбола из других стран уже добрались до стадиона.

Как передает корреспондент «Нового Дня», все фанаты достаточно спокойно проходят через пункты досмотра, несмотря на строгость правил и тщательность проверок, очередей и давки нет. Те, кто уже попал внутрь периметра, развлекаются в специальных игровых зонах, пьют пиво и с удовольствием фотографируются.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 15.06.18

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Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, Фоторепортаж, Чемпионат мира по футболу-2018,

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