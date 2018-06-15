На матч продали 32 тысячи билетов, но пришли 27 тысяч зрителей – оргкомитет Россия-2018

В Екатеринбурге на матче ЧЕмпионата мира по футболу-2018 между Египтом и Уругваем присутствуют 27 тысяч болельщиков. При том, что вместимость стадиона – 35 тысяч. До реконструкции арена, кстати, вмещала как раз 27 тысяч человек, но по требованию ФИФА ее расширили.

Пустые места на «Екатеринбург Арене» вызвали удивление и даже негодование в соцсетях. Многие люди не смогли попасть на матч, потому что билеты кончились, а теперь болельщики увидели, что все же могли бы присутствовать на спортивном празднике.

Ситуацию прокомментировали в оргкомитете «Россия-2018». Там не смогли объяснить, куда делись несколько тысяч болельщиков. «Это мне неизвестно. Может быть, кого-то погода испугала или еще что. У нас продано достаточное количество билетов – около 32 тысяч. Может быть, болельщики еще подойдут», – сказал «Спорт-экспрессу» глава оргкомитета Алексей Сорокин.

Екатеринбург, служба информации

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