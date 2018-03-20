Оргкомитет ЧМ-2018 рассказал об ажиотажном спросе на билеты в Екатеринбурге (ФОТО)

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о высоком спросе на билеты на матчи Чемпионата мира в Екатеринбурге.

«В целом в Екатеринбурге пройдут интересные матчи, приедут очень яркие команды – Франция, Мексика. В городе прекрасно продаются билеты, и на завершающий этап их останется немного», – сказал Сорокин во время инспекционного визита на Екатеринбург-арену. Напомним, как ранее писал «Новый День», в столице Урала пройдут четыре матча группового этапа: Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня) и Мексика – Швеция (27 июня).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.03.18

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