Японские чистюли против ритуальной магии Сенегала: Екатеринбург готовится к третьему матчу ЧМ

На «Екатеринбург-арене», где завтра в 20:00 пройдет матч между сборными Японии и Сенегала, состоялись тренировки национальных сборных обеих стран. Первой на поле вышли игроки команды страны восходящего солнца.

Вместе с ними разминался и главный тренер Акира Нисино.

«У нас есть представления об африканских командах: они лучше физически подготовлены, скоростные. Что касается команды Сенегала, то они в высшей степени дисциплинированы. Мы будем играть осторожно. Сенегальцы очень сильные в нападении, поэтому надо вырабатывать тактику и стратегию по их блокировке», – сказал он журналистам на пресс-конференции.

Япония пока провела один матч – против Колумбии – и выиграла его со счетом 2:1. У Сенегала аналогичная ситуация – один проведенный и выигранный матч против Польши также со счетом 2:1.

Главный тренер команды Сенегала Алиу Сиссе, которого пару дней назад признали секс-символом Чемпионата мира по футболу-2018, признался, что таковым себя не считает.

«Я приятно удивлен, что девушки меня любят. Спасибо им за присвоение статуса секс-символа, но таковым себя не считаю. Таких Алиу в Сенегале много», – сказал он во время пресс-конференции, полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане улыбался в это время во весь рот.

В таком же позитивном настроен прошла и тренировка. Она, отмечает «Новый День», больше походила на странный тим-билдинг, чем на полноценное спортивное занятие.

Сенегальцы перед тем, как приступить к закрытой части тренировки, исполнили ритуальный танец с песней – они двигались в такт голосу запевалы-вратаря, пели, хлопали в ладоши. «Сейчас они дождь вызовут», – шутили журналисты.

Надо отметить, что в Екатеринбурге практически не видно болельщиков обеих команд. Более того, фанаты даже не осаждали отели, где размещаются футболисты Японии и Сенегала. Так что не исключено, что завтра «Екатеринбург-Арена» вновь будет не заполнена, как и на первом матче на Урале.

При этом болельщики обеих стран успели стать объектом внимания СМИ – и японцы, и сенегальцы удивили российских журналистов тем, что убирали за собой мусор с трибун после матчей. О своих болельщиках, кстати, рассказал футболист «Саутгемптона» Мая Есида, который отметил, что так принято в Японии.

«У нас считается, что нужно убрать за собой. Мы здесь играем в футбол, боремся на поле, но еще и представляем Японию. И должны делать это достойно. Болельщики продемонстрировали это», – сказал он.

Добавим, что судить завтрашнюю игру будет бригада итальянцев. Главный арбитр – Рокки Джанлука, а помогать ему будут Ди Либераторе Эленито и Тонолини Мауро. Наблюдать за игрой будет принцесса Японии Хисако Такамадо.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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