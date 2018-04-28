Без Ибрагимовича, но с Маркесом и Мане: обзор №2 звезд футбола, которых мы увидим на ЧМ в Екатеринбурге

В июне этого года в Екатеринбурге пройдут четыре матча Чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Египта и Уругвая встретятся 15 июня, команды Франции и Перу – 21 июня. О том, какие звезды этих сборных приедут, чтобы выйти на главное футбольное поле столицы УрФО, «Новый День» писал накануне. Во второй части материала читайте о том, на кого посмотреть во время матчей Япония – Сенегал и Мексика – Швеция, которые пройдут 24 и 27 июня соответственно.

Япония

Один из самых известных российскому болельщику японских футболистов – это Кейсуке Хонда, который дебютировал за сборную страны восходящего солнца целых 11 лет назад. Спустя несколько лет его заметили в России и пригласили в ЦСКА, с которым он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, Кубка Азии. Но ушел он от армейцев «по-плохому», зато в «Милан». Итальянцы начали с ним переговоры существенно раньше того, как у него истек срок договора с ЦСКА. Клубу предлагали, например, обменять Хонду на кого-то из игроков, и так далее. В итоге сделка не состоялась. Но Хонда все равно ушел, а президент ЦСКА Евгений Гинер потом рассказывал, что «не получил за него ни копейки из принципа». «Он нас обманул. Сказал, что продлит контракт, но оказалось, что обещал это, чтобы ему было легче уйти в «Милан». В Италии у японца не сложилось, сейчас он играет в мексиканском клубе «Пачука».

Впрочем, в самой титулованной сборной Азии есть и другие футболисты, на игру которых будет интересно посмотреть. Например, Синдзи Кагава, который забросил 29 мячей за национальную команду. Сейчас он представляет «Боруссию», в составе которой дважды становился чемпионом Германии, но также успел поиграть и в АПЛ. Кагава стал чемпионом Англии в 2013-м и обладателем Суперкубка Англии с «Манчестер Юнайтед».

Еще один популярный футболист из сборной Японии – ее капитан, полузащитник Хосебе Макато. В его анамнезе – титулы чемпиона Германии с клубами «Айнтрахт» и «Вольфсбург», чемпиона Японии с «Ред Даймондс».

Сенегал

Соперниками японцев на матче в Екатеринбурге станут спортсмены из Сенегала. Капитан команды Шейху Куяте – единственный, кто имел шанс поиграть в российской премьер-лиге. Но отказался от контракта с «Динамо» и с ЦСКА (армейцы предлагали контракт в 6,5 млн евро), заявив, что ему важнее спорт, чем деньги. Куяте успел поиграть в Бельгии и даже стать двукратным обладателем Суперкубка страны и ее же четырехкратным чемпионом, а потом, наконец, попал в английскую премьер-лигу, о которой так мечтал, и теперь выступает за «Вест Хэм Юнайтед».

Приедет в Екатеринбург и Мусса Сов, который сейчас играет в турецком клубе «Бурсаспор», а прежде выступал за «Фенербахче». В турецкий чемпионат попал из Франции – там он играл за «Лилль», став лучшим бомбардиром чемпионата страны 2010/2011.

Сборную Сенегала усилят и полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане, и нападающий «Торино» Мбай Бабакар Ньянг.

Мексика

Мексиканскую сборную в Екатеринбурге возглавит один из самых возрастных игроков команды – 38-летний капитан Рафаэль Маркес. За свою карьеру он успел стать обладателем множества титулов и наград. Например, дважды победитель Лиги Чемпионов, обладатель кубка Конфедераций, многократный призер Кубка Америки, чемпион Франции с «Монако», чемпион Испании с «Барселоной».

Следом за ним по числу регалий идет 29-летний нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Хавьер Эрнандес, который считается лучшим бомбардиром за всю историю своей сборной. Чичарито, как его еще называют, неоднократно становился лучшим игроком Кубка Конфедерации, чемпионом Мексики и Англии.

Кроме того, за сборную в Екатеринбурге сыграют полузащитник «Лос-Анджелис Гэлакси» Джованни дос Сантос Рамирес и нападающий «Бенфики» Рауль Алонсо Хименес.

Швеция

Главной интригой весны для поклонников шведской сборной стал вопрос – поедет ли на ЧМ Златан Ибрагимович или нет? В итоге лучший бомбардир в истории футбольной «тре крунур», бывший игрок «Манчестер Юнайтед» пропустит поездку в Россию, хотя ранее заявлял: «Чемпионат мира без меня не чемпионат». Сначала Ибрагимовичу грозила дисквалификация за сотрудничество с букмекерской контрой, что запрещено правилами, но шанс уладить ситуацию у него все же был. Однако в конечном итоге он отказался от поездки на ЧМ сам.

В матче против мексиканцев в Екатеринбурге на поле выйдут знакомые болельщикам «Краснодара» игроки кубанского клуба – Виктор Классон и Андреас Гранквист.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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