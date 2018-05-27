Салах не пропустит матч ЧМ в Екатеринбурге

Египетский футболист, нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах накануне получил травму в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в результате столкновения с защитником противника Серхио Рамосом. Салах после отыграл еще несколько минут, но вынужден был покинуть поле. Он уходил в раздевалку в слезах.

Сразу после этого появилась информация, что нападающий может пропустить Чемпионат мира по футболу в России. Тем не менее, министр спорта Египта Халед Абдель Азиз рассказал, что звезда сборной поедет на турнир.

«У Салаха растяжение связок плечевого сустава. Продолжительность лечения составит две недели. Врачи сборной Египта находятся в контакте с медицинским штабом «Ливерпуля». Реабилитацию Салах пройдет в Ливерпуле, а затем присоединится к национальной команде на сборах в Италии. Мы огласим окончательную заявку сборной 4 июня, и Мохамед в ней обязательно будет. Сейчас ему нужно отдохнуть, перед тем как начать восстановление», – написал Халед Абдель Азиз в фейсбуке.

Напомним, что сборная Египта проведет матч в Екатеринбурге против команды Уругвая.

Фото – liverpoolfc.com

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.05.18

Аватаркой Екатеринбурга в Google Earth стал затонувший кораблик. / Путин анонсировал саммит в Екатеринбурге в 2019-м. / Итоги недели – все самое интересное по версии «Нового Дня». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»