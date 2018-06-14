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Четверг, 14 июня 2018, 18:05 мск

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«Вероятность почти 100%»: Салах сыграет на матче в Екатеринбурге против Уругвая

Фото: liverpoolfc.com

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах, который получил травму в финале Лиги Чемпионов, уже практически оправился от нее и готов выступать на Чемпионате мира по футболу – 2018. В том числе на матче в Екатеринбурге против национальной команды Уругвая, передает РИА «Новый День».

«Салах хорошо себя чувствует, очень хорошо. Он быстро восстановился. Обращаем большое внимание на него. Он уже потренировался с нами, почти 100% – что он будет играть, если не будет непредвиденных обстоятельств в последний момент. Все покажет сегодняшняя тренировка», – сказал главный тренер сборной Египта Эктор Купер. «Медики дают ему выбор – играть или нет, но он не боится выходить на игру. Риски есть всегда», – добавил Купер.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.06.18

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