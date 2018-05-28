Салах все же пропустит матч в Екатеринбурге

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта, лучший игрок английской премьер-лиги Мохамед Салах может пропустить первые матчи своей команды на Чемпионате мира по футболу – 2018 в России. Египетское агентство Al-Youm Al-Sabia со ссылкой на представителя национальной команды сообщило, что травма звездного форварда все же требует длительного лечения, поэтому начало чемпионата пройдет без Салаха.

Напомним, первый матч с участием сборной Египта состоится 15 июня в Екатеринбурге. Соперником команды станет Уругвай. Всего через четыре дня, 19 июня, команда, которую представляет Салах, выйдет на поле стадиона в Санкт-Петербурге против сборной России.

Как ранее писал «Новый День», министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз опроверг информацию о том, что Салах не будет играть на ЧМ-2018.

«У Салаха растяжение связок плечевого сустава. Продолжительность лечения составит две недели. Врачи сборной Египта находятся в контакте с медицинским штабом «Ливерпуля». Реабилитацию Салах пройдет в Ливерпуле, а затем присоединится к национальной команде на сборах в Италии. Мы огласим окончательную заявку сборной 4 июня, и Мохамед в ней обязательно будет. Сейчас ему нужно отдохнуть перед тем как начать восстановление», – написал чиновник в своем фейсбуке.

Напомним, Салах получил травму в матче «Реал» – «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Капитан испанцев Серхио Рамос на 30 минуте первого тайма зажал руку противника, и тот упал, подвернув плечо. Несколько минут египтянин провел на поле, но после все-таки был вынужден удалиться в раздевалку. Стадион он покидал в слезах. Главный судья матча серб Милорад Мажич не усмотрел нарушения в действиях испанского защитника.

Екатеринбург, служба информации

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