Салах не вошел в основной состав сборной на игре с Уругваем

Опубликован список футболистов египетской сборной, которая сегодня на «Екатеринбург Арене» встретится с Уругваем. Мохамед Салах в основной состав не попал, он останется на скамейке запасных.

Основной состав игроков на сегодняшний матч выглядит следующим образом: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Омар Габер, Ахмед Хегази, Мохамед Абдуль-Шафи, Мохамед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Амр Варда, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Трезеге, Марван Мохсен.

Накануне Салах вышел на поле «Екатеринбург Арены» для тренировки с командой. На тренировке под присмотром врачей должно было решиться, примет ли он участие в первом матче в Екатеринбурге, причем главный тренер сборной Египта Эктор Купер говорил, что вероятность его участия практически 100 %.

Екатеринбург, служба информации

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