Салах вышел на поле «Екатеринбург Арены» для тренировки с командой (ФОТО)

На «Екатеринбург Арене» прошла предматчевая тренировка сборной Египта по футболу. К радости журналистов (и, конечно, болельщиков), вместе с остальной командой на поле вышел и нападающий Мохамед Салах, который, по словам тренера Эктора Купера, с вероятностью почти 100% сыграет и в завтрашнем матче против Уругвая.

Как передает «Новый День», сейчас у Салаха три тренировки в день – в том числе индивидуальная под присмотром команды врачей, которые предоставили ему выбор, выступить в первом матче за национальную команду или нет. Г-н Купер ранее уточнял, что именно сегодняшняя тренировка покажет, готов ли форвард «Ливерпуля» к игре 15 июня.

Напомним, матч пройдет завтра, он начнется в 17:00.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.06.18

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