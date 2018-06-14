Капитан и главный тренер сборной Египта рассказали о предстоящем матче с Уругваем (ФОТО)

Завтра на «Екатеринбург Арене» пройдет матч ЧМ-2018 между сборными Египта и Уругвая. На пресс-конференции главный тренер «фараонов» Эктор Купер и капитан Эссам аль-Хадари поделились соображениями по поводу предстоящей игры против Уругвая, с которым, как напомнили египетские журналисты, «были проблемы».

«Нам пришлось кое-что исправить, провести работу над ошибками. У вас может быть стратегия, тактика, преимущества, но не может быть абсолютного контроля над человеческим фактором. Мы не боимся вносить коррективы, но я не хочу больших изменений, я не хочу делать то, что мы еще не делали. Если посмотреть на футболистов в нашей группе, они фантастического уровня. Иногда нужно дорабатывать то, что вы хорошо умеете делать. На чемпионате талантов очень много, огромное количество первоклассных спортсменов. Будем реалистами: надо кое-что отточить, внести коррективы, в зависимости от того, против кого мы выступаем», – пояснил главный тренер сборной.

Эктор Купер

Спортсмены весьма воодушевлены тем, что им удалось попасть на чемпионат мира по футболу, передает корреспондент «Нового Дня».

Эссам аль-Хадари

«Весь народ Египта испытывает счастье, радость в этот момент. Что касается моего вклада в победу, то это победа всех египтян. Если мы завоюем трофеи, это трофеи всех игроков, потому что мы команда», – сказал капитан сборной Эссам аль-Хадари.

Екатеринбург, служба информации

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