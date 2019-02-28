Салаху негде было молиться и Эрдогану будет негде: мусульмане объяснили, зачем в Екатеринбурге соборная мечеть

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, член Общественной палаты России и ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов высказался по поводу мечети «Нур-Усман» в Екатеринбурге, которую собирались построить на улице Декабристов.

Сейчас, напомним, там находится только временное здание. Местные власти предлагают мусульманам варианты других участков, где можно построить мечеть, поскольку на этой территории будет построена новая ледовая арена. Журналисты спросили у Мухетдинова, как он относится к высказыванию муфтия Екатеринбурга Радифуллы Гиндуллина о том, что строить соборную мечеть в центре города не нужно, поскольку во время молитв на Декабристов и прилегающих улицах будут образовываться пробки и большие скопления людей.

«Есть понятие соборной мечети, его никто не отменял, поэтому странно слышать из уст религиозного деятеля, муфтия, что лучше строить маленькие квартальные мечети, чем одну большую. Если говорить о нормативной базе ислама, шариата, то чтение пятничных молитв правомочно только в соборных мечетях, никакие квартальные мечети не подходят для проведения пятничных и праздничных намазов. Соборные мечети обязаны быть, это украшение города и региона. Я уверен, когда [президент Турции Реджеп] Эрдоган посетит ваш регион, он задастся вопросом о наличии соборной мечети. Эрдоган вместе с Владимиром Владимировичем Путиным и [президентом Палестины] Аббасом Махмудом принимал участие в открытии московской соборной мечети. Это их принципиальная позиция, когда они посещают тот или иной регион, – встречаться с верующими мусульманами, приходить в храм, проводить какие-то обряды. И мы со своей стороны прикладываем все усилия, чтобы довести до самой широкой общественности ‒ если в каком-либо регионе есть попытка сноса действующего храма. Причем его построили не втихаря, не тайком, не нарушая законы, эту землю выделял предыдущий губернатор региона, значит, была вся необходимая документация, все было в рамках правового поля. Мы будем возвышать свой голос и препятствовать сносу мечети любыми доступными способами. Если чья-то рука поднимется на снос храма в XXI веке, то те же СМИ и международные организации зафиксируют факт исламофобии в конкретном регионе. Вряд ли это будет для столицы Урала положительным имиджем с точки зрения межрелигиозных и межнациональных отношений», ‒ заявил Мухетдинов.

Ту же точку зрения разделил зампредседателя духовного управления мусульман Свердловской области Наиль Шаймарданов. «Вопрос о том, нужна или не нужна соборная мечеть, в нормальной голове не возникает. И мы будем защищать ее любыми доступными законными средствами. Мы как центр Евразии ‒ и, здрасте, у нас нет соборной мечети. Я надеюсь, что новая администрация губернатора и новая администрация города с пониманием к этому отнесутся. С политической точки зрения это нонсенс. У нас приехала команда на Чемпионат мира по футболу из Египта, Салах, и они были вынуждены совершать молитву внутри гостиницы. Это как? Это никак. Я уже неоднократно об этом говорил и в СМИ, и представителям органов государственной власти. Это пощечина мусульманам. Это болезненный вопрос ‒ 15 лет уже мы с этим ходим. Но у любого мусульманина из Свердловской области или Российской Федерации, если это произойдет ‒ снос мечети, ‒ восприятие будет именно таким же.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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