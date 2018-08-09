Для мечети «Нур-усман» нашли новое место. Приставы готовят снос времянки в центре Екатеринбурга

Свердловские власти и представители религиозной организации «Нур-Усман» договорились, где будут строить новую мечеть. На снос временной постройки, которая мешает строительству ледовой арены, уже есть исполнительный лист – приставы называют ориентировочные даты.

О том, что вопрос строительства новой мечети решен, корреспонденту РИА «Новый День» рассказал и.о. председателя религиозной организации Наиль Шаймарданов. Находиться она будет на Старой Сортировке. «Мы согласились с участком, который нам предложили. Это 7-10 га земли на улице Строителей. Составлена дорожная карта со стороны правительства. Архитектурное бюро готовит эскизный проект будущей застройки», – прокомментировал Шаймарданов. По его словам, у «Нур-Усмана» денег на строительство нет, но финансовые вопросы на себя взяло Духовное управление мусульман Российской Федерации, шейх Равиль Гайнутдин пообещал помочь с деньгами. Передачу участка должны оформить ориентировочно в ноябре, затем начнутся работы по подготовке к строительству. Наиль Шаймарданов, в прошлом депутат закособрания, предполагает, что с учетом всех бюрократических процедур стройка будет согласована только через год.

Но уже сейчас мусульманам надо решать проблему со сносом времянки, которая стоит на землях АО «Ледовая арена». «Есть неприятность. «Ледовая арена» требует сноса. А мы просили в суде дать отсрочку до конца декабря. Поздно узнали о дате суда, не смогли прийти, суд отказал», – говорит глава религиозной организации. «Нур-Усман» должна не только снести времянку, но и оплатить каждый день просрочки решения суда, которое вынесли год назад. Шаймарданов рассказал, что взять с мусульман особо нечего – на счетах религиозной организации по нулям, деньги, которые дают прихожане, уходят на оплату электричества, текущие расходы.

«Земельный участок, на котором находится временное строение, принадлежит АО «Ледовая арена». Есть предписание суда о его сносе. Представители религиозной организации просили об отсрочке сноса бытовки до 31 декабря 2018 года. Но у нас существует график работ по строительству, необходимо начинать работы нулевого цикла. В суде им отказали, открыто исполнительное производство. Мы не требуем с них деньги, мы требуем исполнения решения суда. Фактически представители религиозной организации и так получили отсрочку – по решению суда бытовку должны были снести год назад», – прокомментировал директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий.

В пресс-службе УФССП по Свердловской области отметили, что пока дата сноса объекта не определена, но весьма вероятно, что это произойдет в конце августа.

Напомним, с конца 2016 года мусульмане в арбитражном суде пытались отстоять временную мечеть, которую они построили на участке, где раньше стояла недостроенная телебашня. Требования заявляют в МУГИСО, позднее правопреемником стало АО «Ледовая арена». Мусульмане получили участок земли в центре Екатеринбурга в 2006 году, под строительство соборной мечети. Торжественно заложили первый камень, забили сваи, а затем стройка заглохла – у мусульман закончились деньги. Рядом со своим участком они построили времянку, которая использовалась как мечеть. Именно ее будут сносить. Сейчас представители «Нур-Усмана» говорят, что от идеи строительства соборной мечети они не отказываются – сваи забиты, есть объект незавершенного строительства, то есть строить они могут.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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