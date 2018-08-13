Мусульмане просят приставов сохранить мечеть «Нур-Усман» до Курбан-байрама

Мусульмане надеются, что приставы отсрочат снос мечети «Нур-Усман» до окончания исламского праздника Курбан-байрам.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» и.о. председателя религиозной организации Наиль Шаймарданов, приставы сообщили мусульманам, что готовится снос времянки, которую построили неподалеку от цирка. Приставы уже попросили разобрать лавку с халяльным мясом, открытую поблизости, сегодня мусульмане ждут исполнителей, они должны осмотреть имущество. Но сноса в ближайшие дни быть не должно. По словам Шаймарданова, мусульмане обращались к приставам с просьбой подождать Курбан-байрама (в этом году выпадает на 22-24 августа), кроме того, в УФСПП они отправили письмо, в котором пояснили, что они по религиозным причинам не могут сносить сооружение, где проводили молитвы.

В пресс-службе УФССП по Свердловской области рассказали, что дата сноса мечети пока не определена, идет поиск подрядчика, вероятно, разрушать времянку будут в конце месяца.

Напомним, в 2006 году мусульмане получили участок земли под строительство Соборной мечети близ телебашни, которую уже снесли. В 2008 году из-за кризиса у них закончились деньги, до сих пор на месте предполагаемой мечети стоят забитые сваи. Но рядом мусульмане собрали времянку, в которой долгие годы проводили службы. В прошлом году они проиграли иск, и теперь должны снести эту временную постройку. Около полугода областные власти и представители религиозной организации согласовывали возможное место для строительства новой мечети. Как сообщало на прошлой неделе РИА «Новый День», участок найден, мечеть будут возводить на Старой Сортировке, на улице Строителей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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