На фоне протестов против храма в Екатеринбурге мусульмане напомнили о сносе мечети

После протестов против строительства храма на территории сквера мусульмане обратили внимание на соборную мечеть. Представители этой конфессии считают, что власти их мнением пренебрегают, и просят возобновить строительство мечети, которую ранее было решено снести.

Речь идет о мечети «Нур-Усман» – 20 лет назад мусульмане получили землю неподалеку от цирка, предполагалось, что там появится соборная мечеть, и она вместе со Свято-Троицким собором и синагогой образует площадь Мира и Согласия. Однако сейчас на этом месте фактически бытовка, в которой мусульмане молятся и которую должны снести. «Новый День» неоднократно писал об этой мечети.

Сегодня на сайте Духовного управления мусульман России появилось обращение председателя ЦРО Духовного управления мусульман Свердловской области Артура Мухутдинова. Он напомнил, что проект «Площадь Мира и Согласия», включавший в себя появление в городе ансамбля из соборной мечети Екатеринбурга, Свято-Троицкого собора и синагоги не был воплощен, а земельный участок, предполагаемый для строительства мечети, сменил собственника, теперь на этом месте появится «Ледовая арена».

«В преддверии 300-летия столицы Урала в 2023 г. реализация проекта «Площадь Мира и Согласия» стала бы прекрасным подарком, по нашему мнению, не только городу, но и всей области, утвердила бы в обществе идеалы единства российской нации и солидарности всех ее народов, стала бы назиданием многим поколениям уральцев об объединении на основе патриотизма и нравственных ценностей. Настоятельно просим вас, уважаемые руководители округа, области и города, о помощи и поддержке в сохранении идеи «Площади Мира и Согласия», возобновлении строительства соборной мечети и реального диалога власти и общества во имя процветания нашего опорного края державы, во имя процветания нашей общей Родины», – сообщается в письме. Обращение направлено полпреду Николаю Цуканову, губернатору Евгению Куйвашеву и главе Екатеринбурга Александру Высокинскому.

Высказался и представитель совета муфтиев России, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов. Он сравнил отношение к РПЦ и к мусульманам, обозначив, что «отношение многих региональных властей к потребностям мусульман более чем пренебрежительное».

«Правоверные Свердловской области видят и сравнивают действия местных и областных властей по отношению к православному храму и мечети, и вот что они видят: чиновники защищают и лоббируют проект храма и совершенно противоположным образом относятся к чаяниям и потребностям мусульман. Несмотря на то, что часть горожан уже трижды отвергла идею возведения православного храма, чиновники заявляют о готовности подобрать еще четыре участка (не сомневаюсь в том, что далеко не на задворках города, а в престижных районах уральской столицы), о том, что горожане могут предлагать и свои варианты расположения храма и дают понять свое намерение довести начатое до конца.

В то же время, в отношении строительства соборной мечети никаких протестов не было, были десятки тысяч подписей, собранных в защиту мечети, но политической воли учесть интересы автохтонного татарско-башкирского населения Урала, внесшего огромный вклад в становление и развитие знаменитой уральской металлургической промышленности, как не было, так и нет вот уже более 20 лет. Напротив, прочитывается желание торпедировать потребности мусульман при одновременном требовании снести временное здание мечети», – приводит сайт islamnews.ru позицию Мухетдинова.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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