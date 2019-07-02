Мусульманам разрешили строить новую мечеть: на Сортировке вместо центра и на площади в 17,5 раз меньше обещанной

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сегодня на совещании в правительстве обсудил с мусульманами строительство мечети. По задумке властей, исповедующие ислам должны переехать на участок на Сортировке и забыть о земле, которую им давали в самом центре Екатеринбурга, где сейчас находится «Нур-Усман». Мусульмане готовы к новой стройке, хотя и не понимают, почему участок внезапно сократился в 17,5 раз. Но от планов по строительству мечети в центре не отказываются.

«Процесс выделения земли запущен, в ближайшее время будут завершены юридические процедуры. Следующим этапом станут публичные слушания об изменении назначения земельного участка и мероприятия по градостроительным поправкам. Далее вопрос должен быть вынесен на утверждение городской думой», – цитирует Бидонько департамент информполитики. На сайте ДИПа также сообщается, что «представителям духовного управления был предложен участок земли по улице Строителей размером около полутора гектар».

Как пояснил корреспонденту РИА «Новый День» председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Свердловской области «Уральский Мухтасибат» Артур Мухутдинов, это не совсем так. «Когда начался подбор участка, мы много посмотрели, в том числе участок на улице Строителей. На него и согласились, нам выделяли 7,5 га – это было на совещании, которое проводил Вадим Дубичев. Попросили сделать эскизный проект. Мы сделали эскизный проект, потратили время, деньги, пришли в правительство на очередное совещание, и нам сказали, что у нас только 2,5 га. Мы, наши прихожане, были возмущены, но в итоге согласились и с этим. Потом участок уменьшился до 1,5 га. А теперь вот нам дали 0,4 га. И еще говорят, что будет 1,1 га – по нему решается выделение участка, оформление, прочие процедуры. Не знаю, что получится, но имеем мы 0,4 га», – рассказал Мухутдинов. По его словам, мусульмане готовы начинать строительство временной мечети и молельной комнаты на этом месте, как только она будет, они перевезут времянку с участка на Декабристов – то есть уберут помещение временной мечети «Нур-Усман» на участке близ будущей ледовой арены. Но от самого участка – а это не одноэтажное зеленое здание, а территория рядом, в том числе, где около десяти лет назад забили сваи, – мусульмане отказаться не готовы.

«Вопрос по соборной мечети не закрыт. Инвесторы готовы подключаться, прихожане готовы. Конечно, нам нужна соборная мечеть. Спроси у любого православного – нужен ему кафедральный собор? Вот и каждому мусульманину нужна соборная мечеть. Наши прихожане спрашивают, почему одним конфессиям можно, а нам нельзя [строить в центре]? Когда мы выбирали участок (2017 год, – прим. ред.), нам предлагали на Строителей, Эльмаше, Сибирском тракте. Участки в центре были – два, в парковой зоне, но мы от них отказались, как мы в парковой зоне будем строить? А мы просили на пустом участке на Фурманова – Белинского, нам ответили, что там земля принадлежит федеральной структуре, там нельзя», – добавил Артур Мухутдинов.

Добавим, участок на Фурманова – Белинского принадлежит ФСБ. Земля попала в топ-3 площадок, которые будут рассматриваться для строительства храма святой Екатерины.

Соборную мечеть мусульмане хотели построить еще 20 лет назад, получили участок на улице Декабристов, частично забили сваи. На этом работы закончились. Рядом, на улице Степана Разина, 15, появился вагончик, который стал временной мечетью – каждую пятницу там проводится намаз. Когда стало ясно, что на месте снесенной телебашни будут строить ледовую арену, мусульман попросили освободить землю, а времянку снести. На фоне протестов против храма в Екатеринбурге мусульмане напомнили о сносе мечети.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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