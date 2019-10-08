Бидонько придумал мусульманам новое условие для строительства соборной мечети

Мусульмане выполнили условие властей по строительству соборной мечети: лидеры разных духовных управлений поддержали идею выделения земельного участка в центре города. Письмо с просьбой о выделении участка они отправили в администрацию губернатора. В ответ вице-губернатор Сергей Бидонько выдвинул новые требования.

В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» идеолог правительства подтвердил, что знает о письме. Но никаких действий, судя по всему, чиновники предпринимать не намерены. «Ничего пока не будет [происходить]. Да, у нас был разговор о том, что вы хотя бы начните [с определения единой позиции]. Но это просто этап. Обсуждать нечего. По соборной мечети нужно узнать общественное мнение. У нас, в православном городе, вы знаете, с соборным храмом проблемы возникли. Тех, кто исповедует ислам, всего 5 %. Нужно проанализировать выделение участка со всех точек зрения, не только пожелания исповедующих ислам. К тому же место им уже выделялось, но ничего не построили, был вопрос с финансированием, строительство соборной мечети – это недешево. Нужно сначала решить, вообще возможно это или невозможно», – прокомментировал Сергей Бидонько.

Между тем мусульмане ждут от областных властей каких-то встречных шагов. «У нас было предложение создать фонд по строительству мечети, куда в равных долях должны войти все шесть управлений, а куратором назначить Марата Кабаева (президент международной Ассоциации исламского бизнеса, отец Алины Кабаевой). Предложили им бразды правления взять, чтобы и по-честному с управлениями было, и с финансированием вопросы решать проще будет. Мы собирались встретиться у Бидонько, вице-губернатора. Но пока встреча не инициируется департаментом внутренней политики губернатора, как я понимаю, Третьяков должен подготовить встречу (руководитель департамента, – прим. ред.). На эту встречу не мешало бы и Кабаева пригласить», – рассказал сегодня корреспонденту «Нового Дня» муфтий Центрального муфтията Свердловской области Абдуль-Куддусс Ашарин.

Он не единственный, кто ждет развития событий от администрации губернатора. «В обращении говорится о едином намерении мусульман различных объединений осуществить строительство соборной мечети в центре Екатеринбурга. Сейчас дело за властями. Мы, мусульмане, со своей стороны выполнили условия, которые были поставлены перед нами», – отмечал председатель Духовного управления мусульман Свердловской области имам Артур Мухутдинов ожидания верующих.

Напомним, в нулевых участок для мечети выделялся рядом с недостроенной телебашней, из-за финансовых проблем там ничего не построили, теперь на этом месте появится ледовая арена. Вопрос о строительстве соборной мечети мусульмане вновь подняли в разгар обсуждения нового места строительства собора святой Екатерины. Представители Духовного управления мусульман Свердловской области даже звали всех желающих на плов после пятничного намаза, что власти посчитали несанкционированной акцией. Но на протяжении многих лет среди представителей духовных управлений, которых в Екатеринбурге шесть, не было единого мнения о строительстве мечети. В августе вице-губернатор Бидонько поставил условие мусульманам: вопрос о соборной мечети будет решаться после того, как все духовные управления поддержат идею строительства. На днях мусульмане отправили письмо в администрацию губернатора с подписями представителей лидеров духовных управлений, подписался также Марат Кабаев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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