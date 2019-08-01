Мусульмане соберут лидеров всех духовных управлений, чтобы решить вопрос с соборной мечетью

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько поставил условие мусульманам: вопрос о соборной мечети будет решаться после того, как все духовные управления поддержат идею строительства. Единогласия по этому вопросу среди представителей духовных управлений нет на протяжении нескольких лет. Вопрос будет обсуждаться на следующей неделе в мечети «Нур Усман», ее представители уверены, что договориться между собой получится. И тогда власти придется выделять землю в центре Екатеринбурга.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский мухтасибат) Артур Мухутдинов, накануне на совещании в правительстве Сергей Бидонько обозначил два условия, при которых будет обсуждаться вопрос о строительстве соборной мечети в центре Екатеринбурга: наличие инвестора и согласие всех духовных управлений. В Свердловской области шесть духовных управлений мусульман – соответственно, шесть лидеров.

Заместитель председателя ДУМСО и экс-депутат заксобрания Наиль Шаймарданов уверен, что оба условия выполнимы. Во-первых, что касается инвестора – еще два года назад в администрацию губернатора области было направлено письмо от председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина с гарантией, что средства инвесторов привлекут сразу, как только будет выделен участок для строительства. Во-вторых, мусульмане уверены, что единая позиция у них будет, в том числе из-за поддержки федеральных духовных лидеров. К примеру, Центральное духовное управление мусульман идею поддержало, и потому весьма вероятно, что их поддержит лидер местной организации РДУМСО Радиф Гиндуллин.

«Что касается других духовных управлений – 7 августа мы ждем всех в мечети «Нур Усман». Нас поддержат. Нас смущает только Ашарин (муфтий, председатель Центрального муфтията)… Но остальным мы говорим: давайте будем садиться за стол и обмениваться мнениями», – рассказал он. Вместе с тем, Шаймарданов не понимает, почему правительство вообще ставит такие условия: «Нам сказали: единственное духовное управление, которое обратилось к власти, – это Духовное управление мусульман Свердловской области. «А других вы спросили?" А вы когда дом строите, вы разве обходите все строительные организации? А православные разве спрашивают у католиков, у армян?"

Приглашения лидерам духовных управлений будут разосланы лично и в ближайшее время. Муфтий Абдуль Куддус Ашарин (он ранее высказывался против строительства соборной мечети там, где находится «Нур Усман») в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» подтвердил готовность участвовать в беседе. «Пока меня не приглашали. Я на следующей неделе буду в Москве, но я готов отправить заместителя. Я не против строительства мечети и никогда не был против. Нам нужно шесть мечетей, чтобы в каждом районе были. И в центре, ведь это тоже район. Но именно на этом месте...Там землю дали, чтоб перед ШОСом покрасоваться, это вообще федеральная земля была, это вина тех глав, а не мусульман, они главные подстрекатели (землю выделили в 2006 году при Росселе и Чернецком, – прим. ред.). У нас много духовных управлений, и над нами тоже есть духовные лидеры. Мечети нужны как воздух. Но у соборной мечети будет одно духовное управление. Зачем нас сталкивать?" – прокомментировал муфтий.

В Уральском муфтияте корреспонденту «Нового Дня» отказали в разговоре с муфтием Сибагатуллой Сайдулиным. «Приглашения не он получал. Думаю, воздержится. Позицию свою вам объяснять не должен», – сообщила по телефону муфтията женщина, которая не представилась.

«Если кто-то хочет строить в другом месте – дайте им землю. У нас не хватает мечети, говорят, их четыре, но она одна и три временных. Мы хотим убедить органы власти: мечеть, синагога и храм нужны не только верующим, они нужны гражданскому обществу, чтобы люди видели: у нас разные люди живут, но мы все граждане РФ. Что мы хотим гостям на той же Универсиаде показать? Что мы город избранных и город изгоев?" – считает Шаймарданов. По словам Мухутдинова, он ранее слышал, что кто-то из лидеров выражал свое несогласие со строительством мечети около цирка, но это была личная позиция. «Позиция духовных управлений – это не частная позиция, никогда не слышал, чтобы духовные управления были против», – прокомментировал Мухутдинов.

Добавим, в нулевые, когда выделялась земля под строительство соборной мечети, мусульмане смогли договориться, у властей было общее письмо от всех духовных лидеров. Сергей Бидонько обозначил два принципиальных момента для строительства соборной мечети, один из них выполнен. Если мусульмане смогут договориться, то землю в центре города надо будет выделять. К тому же мусульмане согласны не только на землю у цирка, где скоро будет ледовая арена. Осенью жители Екатеринбурга будут голосовать за одну из трех площадок под строительство православного храма. Мусульмане не против, чтобы им достался один из оставшихся участков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.08.19

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