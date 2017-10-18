Мусульмане будут отстаивать мечеть в центре Екатеринбурга в Верховном суде

Мусульмане организации «Нур-Усман» продолжат отстаивать мечеть в центре Екатеринбурга. В Верховный суд подана кассационная жалоба на решение суда о сносе недостроя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организация мусульман «Нур-Усман» все-таки обратилась в Верховный суд с кассацией на постановление нижестоящего суда. Арбитражный суд Уральского округа в споре МУГИСО и мусульман поддержал чиновников и постановил снести здание мечети в центре Екатеринбурга. МУГИСО после этого предложило мусульманам несколько площадок, где они могли бы построить мечеть взамен той, что должны снести. Из всех площадок самой подходящей мусульмане посчитали территорию возле парка Маяковского, однако сносить здание около цирка все равно отказались. «Мы бы построили мечеть у парка Маяковского, но и в центре надо оставить, надо сохранить Площадь мира и согласия трех религий. Нас не надо обижать», – комментировал корреспонденту РИА «Новый День» старейшина и бывший председатель «Нур-Усман» Раис Нуриманов.

Вопрос о дальнейших судебных тяжбах долгое время оставался открытым – в «Нур-Усман» четко не говорили, будут ли подавать кассационную жалобу. Однако она все же появилась. Добавим, остается вопрос о соблюдении сроков подачи жалобы. Направить письмо мусульмане должны были в срок до 4 октября, в картотеке суда заявление появилось на днях, уже после истечения сроков давности. Уточнить, какого числа было отправлено письмо, оперативно не удалось.

Напомним, Распорядительная дирекция МУГИСО в декабре прошлого года обратилась в арбитраж с иском к мусульманам о сносе объекта незавершенного строительства – временной мечети на улице Степана Разина, 15. Участок земли мусульманам выделили в 2006 году, через год экс-губернатор Эдуард Россель присутствовал при закладке первого камня, но в 2008 году стройка заглохла из-за экономического кризиса. На этом месте есть прорабская, в которой мусульмане собираются на молитву.

Екатеринбург, служба информации

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