Уральские чеченцы съехались в Пышму, чтобы отметить день памяти и скорби (ФОТО)

Сегодня в Медной мечети в Верхней Пышме представители чеченской диаспоры провели торжественную молитву в честь Дня памяти и скорби. Дата появилась сравнительно недавно, и в мечети собралось не так много народу. Впрочем, и чеченцев в области живет не более 1500 человек. Салаудин Мамаков, представитель Чеченской республики в Свердловской области, рассказал «Новому Дню», почему этот день стали отмечать 10 мая и почему памятная церемония проходит в Пышме.

По словам Мамакова, 2 трагические для чеченского народа даты, совпадают с общероссийскими праздниками. Ранее День памяти и скорби отмечался 23 февраля, в день депортации чеченцев 1944 году. С 2011 года дата перенесена на 10 мая, день похорон Ахмата Кадырова, главы Чечни, убитого в результате теракта 9 мая на стадионе «Динамо». Про Кадырова-старшего собеседник агентства говорит, что он является национальным героем, который смог остановить войну с Россией в тот момент, когда «ситуация была на грани катастрофы» и его память почитается чеченцами особо.

Салаудин Мамаков отметил, что памятная молитва проходит в мечети в Верхней Пышме, потому что она самая вместительная. Но в будущем большие надежды, по словам собеседника агентства, мусульмане возлагают на строительство мечети в Екатеринбурге.

Как ранее сообщал «Новый День», религиозный объект планировалось возвести на улице Степана Разина, участок для этих целей был выделен еще в 2006 году. Но реализовать план так и не удалось, в 2008 году все заглохло из-за экономического кризиса и на участке появилась только временная мечеть.

Весь прошлый год МУГИСО и организация Нур-Усман спорили в суде по поводу места под мечеть – ведомство требовало освободить участок земли в сжатые сроки. В октябре 2017 Верховный суд поддержал чиновников, предложивших мусульманам несколько вариантов земельных участков в других местах города для строительства мечети.

«Сейчас удалось договориться с областными властями о выделении места на улице Строителей в Екатеринбурге. И я очень рад, что обошлось без митингов, и вообще силового решения вопроса», – сказал Мамаков.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук

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