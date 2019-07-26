«Несанкционированный плов»: мусульмане проводят собрание для обсуждения вопроса о соборной мечети (ФОТО, Онлайн-трансляция)

Трансляция обновлена 26.07.2019 12:39 (время московское)

12:39 На этом мы заканчиваем трансляцию. Через некоторое время смотрите на нашем канале видеосюжет с места событий.

12:37 Народ разошелся. Полиция около мечети пока остается.

12:36 Сегодня к мечети «Нур-Усман» пришли порядка 500 человек. Артур Мухутдинов в беседе с корреспондентом «Нового Дня» подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие – это не массовая акция, мусульмане пригласили людей пообщаться, познакомиться. Вместе с тем, он выразил надежду, что в правительстве начнется обсуждение строительства соборной мечети.

12:26 Народу стало ощутимо меньше, люди разъезжаются.

12:18 Председатель ДУМСО также отметил, что строительство мечети на сортировке дело хорошее – районных мечетей в Екатеринбурге очень мало. Но от идеи строительства соборной мечети в центральной части города они тоже не хотят отказываться. «В центре Екатеринбурга несколько крупных православных храмов, и будет справедливо. если мусульмане тоже получат мечеть в центре», – отметил он. По словам Артура Мухутдинова, от идеи строительства площади Мира и согласия они тоже отказываться не хотят.

12:14 Он также перечислил, куда они писали письма с просьбой о помощи. Отметил, что после событий в сквере (напомним, там прошли массовые протесты против строительства Храма святой Екатерины, после чего площадку было решено перенести в другое место) они обращались в полпредство с просьбой решить вопрос о площадке под строительство мечети. Но пока ситуация кардинально не поменялась.

12:11 Перед журналистами выступил председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Свердловской области «Уральский Мухтасибат» Артур Мухутдинов. Он кратко рассказал историю выделения земли под строительство соборной мечети. Когда оно было получено и почему не удалось реализовать план до конца.

12:04 Наша съемочная группа попробовала плов и арбуз. Говорят, «вкусно».

12:00 Люди угощаются, общаются. Журналисты снимают, ждут собрания.

11:55 Между тем, на прилегающей территории – полиция перегруппировывается, стягивая все больше людей к мечети.

11:54 Не все пришедшие остались на плов и дальнейшее обсуждение судьбы соборной мечети. Некоторые ушли сразу после молитвы.

11:52 Плов дают всем.

11:50 А вот и плов!

11:47 Увеличивается и число полицейских на подступах к мечети.

11:46 Народ все прибывает. На прилегающей к мечети территории уже собралось порядка 500 человек.

11:43 На нынешнем участке – неподалеку от цирка прихожане едва помещаются, рассказали корреспонденту «Нового Дня» представители мечети. Многие молятся не в помещении , а на площадке рядом. Сегодня народу пришло еще больше, чем обычно.

11:42 В начале июля вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сегодня на совещании в правительстве обсудил с мусульманами строительство мечети. По задумке властей, исповедующие ислам должны переехать на участок на Сортировке. Мусульмане тогда заявили, что не понимают, почему территория, выделенная под мечеть, внезапно сократилась в 17,5 раз.

11:37 Подробнее о том, кто как и когда выделял землю под мечеть, и почему ее так и не построили, можно почитать здесь.

11:35 Место, где предполагалось возводить мечеть, сейчас заросло травой. Тогда, много лет назад, здесь успели забить только сваи. Их уже почти не видно.

11:33 Напомним, что в анонсе акции Open Plov, говорилось, что мусульмане и приглашенные на мероприятие гости должны обсудить вопрос строительства соборной мечети в Екатеринбурге. 20 лет назад мусульмане получили землю неподалеку от цирка, однако сейчас на этом месте фактически бытовка, в которой мусульмане молятся и которую должны снести.

11:30 Как рассказали «новому Дню» представители мечети, полиция находится на их территории (и прилегающей) с утра. Они ходят, следят за порядком, в том числе за тем, чтобы не было провокаций, никто не приносил плакаты.

11:27 До начала акции прошла традиционная пятничная молитва. Народу пришло много.

11:25 Всех приветливо встречают, показывают площадку, журналистам объяснили, куда можно заходить, куда нельзя. Рядом с мечетью уже начали готовить плов.

11:25 Людей около мечети собралось довольно много. Немало тех. кто пришел сюда впервые.

11:23 На улицах у мечети «Нур Усман» в Екатеринбурге наблюдается полицейское усиление.

У мечети Нур-Усман после пятничного намаза началась акция Open Plov. Мусульмане позвали всех желающих. Кроме раздачи плова, они хотят обсудить строительство мечети в центре города – земли у цирка они лишились, теперь им предлагают участки то на Сортировке, то на трассе в сторону Серова. Однако власти посчитали мероприятие несанкционированной акцией и пообещали «все вытекающие последствия».

В час дня прошел намаз, с двух должна была начаться раздача плова.

Екатеринбург. Другие новости 26.07.19

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