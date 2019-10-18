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Пятница, 18 октября 2019, 12:52 мск

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Бидонько: «Конкретных наметок по строительству соборной мечети даже близко нет»

До решения вопроса о строительстве соборной мечети в Екатеринбурге еще очень далеко, конкретных наметок «даже близко нет».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Бидонько. В то же время он подтвердил, что регулярно встречается с представителями исламской общественности, но по другому вопросу – скорейшему открытию новой временной мечети в районе Сортировки. «Там вовсю идет стройка, скоро они ее закончат и освободят участок, где строится ледовая арена. Строго говоря, по суду эта земля уже не их – участок был выделен в аренду под строительство, но они за 10 лет ничего не построили. Но, как и в случае с буддистами, мы пошли на компромисс. Мы помогли им с земельным участком и инвестором, у нас есть такая возможность», – сказал Бидонько.

Но о соборной мечети пока речи нет. «Я человек толерантный, но я им сказал: «Ребята, давайте рассуждать логически. Нужны деньги – полтора, два миллиарда, если что-то серьезное строить. Второй момент – выделят ли вам землю. В прошлый раз выделили, вы за 10 лет три сваи воткнули. Третий момент – где вы хотите землю, в центре? Но сколько в Екатеринбурге мусульман, примерно 75 тысяч. И строительство соборной мечети в центре с плотной жилой застройкой, где поживают люди разных национальностей, разных взглядов, может спровоцировать конфликт наподобие того, что мы видели в сквере. Об этом можно было бы говорить, если бы в городе был район компактного проживания мусульман, в Пышме, насколько я знаю, он есть. А у нас нет. Дело не в том, хотим мы строить или не хотим, мы должны понимать, к чему это приведет. Наше общество и так достаточно разобщено. Поэтому пока даже близко каких-то конкретных наметок по этой теме нет», – заявил вице-губернатор.

Напомним, первое требование властей по строительству соборной мечети мусульмане выполнили: лидеры разных духовных управлений поддержали идею выделения земельного участка в центре города. Письмо с просьбой о выделении участка они отправили в администрацию губернатора. Сегодня Бидонько признал, что это условие выполнено, но пояснил, почему этого недостаточно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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