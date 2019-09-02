Адептам Шад Тчуп Линг дали полторы недели на переезд с горы Качканар: приставы заявили о готовности снести все постройки «монастыря»

Представителям общины Шад Тчуп Линг (позиционируют себя как последователи одного из направлений буддизма) дали полторы недели на решение о переезде со склонов горы Качканар. Соответствующее решение было принято в конце прошлой недели на межведомственном совещании, которое провел вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

По информации участников заседания, на совещании присутствовали министр промышленности области Сергей Пересторонин, сотрудники министерства природных ресурсов, глава служебных приставов Альбина Сухорукова, глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев, руководство Нижнетуринского городского округа, представители ЕВРАЗа, а также лидер общины Шад Тчуп Линг Михаил Санников (Санье Тензин Докшит).

На совещании представителям общины был указан еще один, последний, срок для принятия решения по переезду в другое место. Власти настаивают на том, что если через полторы недели, то есть к 12 сентября, не будет подписано соглашение, то судебные приставы начнут исполнять решение суда, согласно которому все постройки, включая ступы, подлежат сносу, так как построены на месторождении железной руды незаконно.

Судебные приставы проинформировали участников совещания, что на сегодняшний день никаких препятствий для исполнения решения суда по сносу незаконных построек общины с горы Качканар нет.

Напомним, община Шад Тчуп Линг, осуществив самозахват земли, строит на горе Качканар свой так называемый монастырь. Здесь же, практически под строениями общины, находится месторождение титаномагнетитовых руд, право (и обязанность) на разработку которых имеет Качканарский ГОК. Представители государственных властей не раз информировали представителей общины о необходимости покинуть территорию будущих разработок (находиться там будет попросту небезопасно), но ее глава, самоназванный буддийский лама Санье Тензин Докшит (Михаил Санников), вот уже несколько лет игнорирует решения судов, призывы региональных органов власти, требования судебных приставов.

Свердловское руководство, учитывая общественный резонанс, вызванный противостоянием горняков с Докшитом, также попыталось договориться с неуступчивым самогуру. Еще в 2014 году была создана правительственная комиссия, община тогда согласовала переезд на гору Мохнатку, однако в дальнейшем отказалась от этого решения, и регулярные заседания с участием региональных чиновников представителей ЕВРАЗа и общины Шад Тчуп Линг пока ни к чему не привели.

Качканар, служба информации

Качканар. Другие новости 02.09.19

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